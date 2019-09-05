Тренды осени 2019: какие цвета актуальны в новом сезоне

Подбираем модные look на эту осень

О том, насколько соблазнительные вещи предлагают стилисты в этом осеннем сезоне, и что сейчас в тренде 2019 – расскажет Наталья Тимуршина.

"Сегодня" о трендах осени рассказывает стилист Юлия Шпилька. Девушка надела шорты с экокожи, рубашку с необычным рукавом и прихватила сумочку с анималистическим узором.

"Рукав "буф" – как на моей рубашке в добавок анималистические принты – я использовала этот прием вот здесь, когда обувь и сумка сочетается по цветовой палитре, но ни коем образом не дружат между собой по органике", – рассказывает стилист.

Блуза с рукавами "буф" Фото: Pinterest

Эпатажный тренд сезона – графические плечи. Большие, выразительные – имеют пиджаки и пальто.

"Перчатки длинные – это очень женственно, но при этом массивные плечи из мужской одежды. При этом, акцент на талию – то есть баланс между очень женственной одеждой и очень мускулинной. Вот такая ждет нас осень", – отмечает Юлия.

Пиджак на осень с массивными плечами Фото: Pinterest

На пике – неоновые и бежевые оттенки. Причем наряжаться в них можно с головы до ног! Актуален для всех элементов гардероба – стиль "оверсайз". Платья, кофты, пуховики должны быть просторными.

Непрактичный для осени тренд – широкие и длинные штаны. Под такие можно обуть и грубые ботинки и сапожки-казаки.

А вот так выглядят модные кроссовки. Ищите их по цветовой подошве. Низ – фигурный, массивный. А вот форма носка и материал – значения не имеют.

В тренде – одежда на два размера больше. Такое можно занимать просто из мужского гардероба. Смело заглядывайте вглубь полки шкафа – бесформенные модели джинсов также актуальны.

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