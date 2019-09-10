Тренды 2020: в Pantone назвали самые актуальные цвета нового сезона

Эксперты Pantone определились с главным цветом нового сезона

Главные цвета нового сезона 2020 Фото: instagram.com/pantone

Специалисты Института цвета Pantone назвали главные цвета весны и лета 2020 года. Отметим, что в 2019 году самым ходовым оттенком стал Living Coral – коралловый цвет с золотистым подтоном, его предшественником в 2018 был Ultra Violet (ультрафиолет).

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В новом же сезоне актуальными станут цвета с "природой, спокойствием и комфортом". По мнению специалистов института цвета, трендовыми станут такие оттенки – Gentle breeze (морской), "горно голубой" и зеленый.

16 Авг 2019 в 6:15 PDT INSTAGRAM (@pantone)

14 Авг 2019 в 6:16 PDT INSTAGRAM (@pantone)

7 Сен 2019 в 8:35 PDT INSTAGRAM (@pantone)

Ко всему, в тренде также будут оттенки "металлик" из-за популярности цифровых медиа. Также в список главных цветов весны/лета 2020 попали: кораллово-розовый, ментолово-голубой, оттенок потертых джинсов, кристально-белый, черный и пепельно-серый, а также виноградно-фиолетовый, оранжевый, оттенок корицы, пламенный алый, классический голубой, цвет шафрана, травяной и светло-солнечный.

6 Сен 2019 в 10:27 PDT INSTAGRAM (@pantone)

6 Сен 2019 в 10:21 PDT INSTAGRAM (@pantone)

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