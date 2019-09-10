Тренды 2020: в Pantone назвали самые актуальные цвета нового сезона
Эксперты Pantone определились с главным цветом нового сезона
Специалисты Института цвета Pantone назвали главные цвета весны и лета 2020 года. Отметим, что в 2019 году самым ходовым оттенком стал Living Coral – коралловый цвет с золотистым подтоном, его предшественником в 2018 был Ultra Violet (ультрафиолет).
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В новом же сезоне актуальными станут цвета с "природой, спокойствием и комфортом". По мнению специалистов института цвета, трендовыми станут такие оттенки – Gentle breeze (морской), "горно голубой" и зеленый.
Ко всему, в тренде также будут оттенки "металлик" из-за популярности цифровых медиа. Также в список главных цветов весны/лета 2020 попали: кораллово-розовый, ментолово-голубой, оттенок потертых джинсов, кристально-белый, черный и пепельно-серый, а также виноградно-фиолетовый, оранжевый, оттенок корицы, пламенный алый, классический голубой, цвет шафрана, травяной и светло-солнечный.
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