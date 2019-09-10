Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.
Принять
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Тренды 2020: в Pantone назвали самые актуальные цвета нового сезона

Эксперты Pantone определились с главным цветом нового сезона

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 15:22
Главные цвета нового сезона 2020
Главные цвета нового сезона 2020
Фото: instagram.com/pantone

Специалисты Института цвета Pantone назвали главные цвета весны и лета 2020 года. Отметим, что в 2019 году самым ходовым оттенком стал Living Coral – коралловый цвет с золотистым подтоном, его предшественником в 2018 был Ultra Violet (ультрафиолет).

Более подробно о трендовых аксессуарах на осень 2019 узнайте в нашем сюжете:

В новом же сезоне актуальными станут цвета с "природой, спокойствием и комфортом". По мнению специалистов института цвета, трендовыми станут такие оттенки – Gentle breeze (морской), "горно голубой" и зеленый.

INSTAGRAM (@pantone)

INSTAGRAM (@pantone)

INSTAGRAM (@pantone)

Ко всему, в тренде также будут оттенки "металлик" из-за популярности цифровых медиа. Также в список главных цветов весны/лета 2020 попали: кораллово-розовый, ментолово-голубой, оттенок потертых джинсов, кристально-белый, черный и пепельно-серый, а также виноградно-фиолетовый, оранжевый, оттенок корицы, пламенный алый, классический голубой, цвет шафрана, травяной и светло-солнечный.

INSTAGRAM (@pantone)

INSTAGRAM (@pantone)

Также ранее мы рассказывали, как правильно носить светлую одежду.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Еще несколько материалов по теме:
Образ в деталях: какие аксессуары выбрать на осень 2019 Тренды осени 2019: какие цвета актуальны в новом сезоне Итоги Ukrainian Fashion Week 2020: ТОП-7 показов, которые стоит увидеть Украинский этностиль: какие фасоны вышиванки в моде
мода цвета стиль Pantone тренды сезона тренды 2019
Реклама

Новости партнеров

Красотка на велосипеде: еще она — балерина и деловая женщина
Красотка на велосипеде: еще она — балерина и деловая женщина
Кто они – самые красивые бегуньи мира?
Кто они – самые красивые бегуньи мира?
Супрун рассказала, как бороться с неприятным запахом тела
Супрун рассказала, как бороться с неприятным запахом тела
Как замедлить рост волос в домашних условиях
Как замедлить рост волос в домашних условиях

Популярные статьи

Сегодня, 14:14Wellness

Почему дергается глаз: причины нервного тика

Сегодня, 07:00Food

Польза и вред винограда: кому нельзя есть эти ягоды

Вчера, 20:02Шоу-бизнес

Креативно! В сети показали, как выглядит приглашение на свадьбу Ксении Собчак

Вчера, 19:45Events

Гороскоп на завтра для всех знаков зодиака

Вчера, 19:33Шоу-бизнес

Умерла 16-летняя актриса "Облачного атласа": неожиданные причины смерти

Вчера, 18:39Fun

Дельфин "поблагодарил" рыбаков за спасение потомства: видео

Вчера, 18:21Афиша

Умер известный актер, который играл с Чаком Норрисом и Сильвестром Сталлоне

Вчера, 17:02Fun

"Выходили вместе из уборной": пассажиров самолета "поймали на горячем"

Вчера, 16:14Шоу-бизнес

Андрей Данилко — о том, почему Сердючка не пошла в политику и о своей свадьбе

Вчера, 15:52Fun

14 тысяч монет: фермер обнаружил невероятный клад на своем участке

Вчера, 13:26Техно

Не Xiaomi: определен самый популярный смартфон 2019 года

Вчера, 10:35Техно

Спутник NASA заметил нечто, не поддающееся объяснению: фото

8 сентябряEvents

Гороскоп на завтра для всех знаков зодиака

8 сентябряШоу-бизнес

"Счастлива как никогда": Анастасия Приходько обвенчалась

8 сентябряПсихология

Гороскоп на неделю 8-14 сентября для всех знаков зодиака

7 сентябряШоу-бизнес

"Мы вас так ждали!": реакция украинских звезд на освобождение политзаключенных

Новости партнеров

Салат «Король в гневе». Рецепт
Салат «Король в гневе». Рецепт
Самые красивые бегуньи из Instagram: обаятельная чемпионка
Самые красивые бегуньи из Instagram: обаятельная чемпионка
Лазанья из лаваша. Вкуснее вы в жизни не пробовали
Лазанья из лаваша. Вкуснее вы в жизни не пробовали
Диетические котлетки из кабачков с сыром (рецепт)
Диетические котлетки из кабачков с сыром (рецепт)
Самые красивые бегуньи из Instagram: турчанка Neval Gördük
Самые красивые бегуньи из Instagram: турчанка Neval Gördük
Астролог назвав знаки Зодіаку, які стають найкращими сім'янинами
Астролог назвав знаки Зодіаку, які стають найкращими сім'янинами
Нет - лишнему весу: как правильно сочетать продукты
Нет - лишнему весу: как правильно сочетать продукты
Как выращивать рассаду капусты с пикировкой
Как выращивать рассаду капусты с пикировкой