Тренды Ukrainian Fashion Week 2020 или что мы будем носить в новом сезоне

Знакомимся с новинками, которые нам предлагают украинские дизайнеры

Несмотря на пандемию коронавируса, в Киеве состоялась Ukrainian Fashion Week 2020 в формате No Season Season. В течение четырех дней украинские дизайнеры показывали свои новые коллекции и знакомили нас с современными модными тенденциями.

Предлагаем рассмотреть самые запоминающиеся наряды с подиума, и узнать, какие вещи точно станут трендовыми в новом сезоне.

Главные тренды украинской Недели моды 2020

Хотя все показы Ukrainian Fashion Week 2020 нельзя определить в какие-либо рамки, во многих коллекциях прослеживается сходство. Бренды делают ставку на многослойность образа, фактурные ткани, яркие акценты. Это хорошо заметно в коллекциях FROLOV, RYBALKO, ANNA GAIOVA, ANNKARA.

FROLOV, RYBALKO, ANNA GAIOVA, ANNKARA

Фото: fashionweek.ua

Если говорить о цветах, многие бренды отдают предпочтение несменной классике – черному и белому. Они могут быть как базой, так и составлять полноценный образ. Как, например, у ANNETTE GÖRTZ, LALLIER и VOROZHBYT&ZEMSKOVA.

ANNETTE GÖRTZ, LALLIER и VOROZHBYT&ZEMSKOVA

Фото: fashionweek.ua

Впрочем, значительное количество образов на UFW-2020 было представлено в серых и коричневых тонах. Бренд IRON THREAD показал, что эти цвета отлично сочетаются с другими, и формируют самостоятельный look.

IRON THREAD

Фото: fashionweek.ua

Пиджак в этом году едва ли не главная вещь гардероба. Украинские дизайнеры показали самые разные вариации: oversize, длинные, укороченные, бесформенные и приталенные, с лацканами и открытыми плечами.

FRBTK,DARJA DONEZZ, Elena Burenina, ANNKARA

Фото: fashionweek.ua

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Вещи из переработанных и биоразлагаемых материалов, одежда, изготовленная без ущерба окружающей среде – все это становится новым трендом. Осознанное потребление стало стилем жизни, который поддерживают и дизайнеры.

Dzhus, ROUSSIN

Фото: fashionweek.ua

На Ukrainian Fashion Week 2020 бренд Dzhus показал коллекцию Ecopack из пакетов и коробок, привлекая внимание к важности переработки вторсырья и дальнейшего его использования. Модели ROUSSIN прошлись подиумом в одежде из recycled-пленки и 100% биоразлагаемых и компостируемых пакетов GoGreen.

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