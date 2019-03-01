Тренды весна-лето 2019: какие свитера будут в моде
Коллекция ярких свитеров на 2019 год от бренда CHUYKO
Украинский бренд CHUYKO представил коллекцию ярких свитеров на новый сезон 2019 года. Изделия ручной работы были сделаны из преимущественно натуральных материалов: шерсти мериноса и мохера с шелком.
Впервые бренд успешно представил коллекцию свитеров на Ukrainian Fashion Week сезона весна/лето 2019, что стало знаковым для дизайнеров, ведь именно с этого сезона CHUYKO начали заниматься вязаными работами и изделиями ручной работы.
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Обратившись к природе за вдохновением, дизайнеры посвящают свою коллекцию настоящей, неподдельной и чистой красоте. Ключевым элементом коллекции становится роза, изготовленная из фоамирана. Так, образ девушки передается через нежный и страстный цветок.
В кампании, снятой специально к предстоящему сезону, главные героини – дерзкие и юные, мечтательные и непосредственные. Локацией была выбрана одна из немногих квартир старого Киева, сохранивших свою историческую атмосферу.
Модные свитера на весну 2019:
"В течение двух недель велась подготовка к съемке. Большую часть времени потратили на поиск концепции, новой, интересной подачи бренда. Так как для нас это новый этап. И нам хотелось начать его ярко. Что касается команды, которая работала с нами – это люди с большим опытом в индустрии, профессионалы своего дела. Мы очень рады, что нам удалось собрать команду, которая почувствовала нас и смогла реализовать наши идеи", – комментируют основатели бренда CHUYKO.
Концепцией съемки стало противопоставление бунтарского духа макрокосму обжитого и незыблемого окружающего пространства. Сталкиваясь и взаимодействуя, эти два мира образуют неожиданно гармоничный синтез. Как и в самой коллекции, в съемке символично сочетаются классика и эксперимент, лаконичная строгость и бесконечная чувственность.
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