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Тренды весна-лето 2019: какие свитера будут в моде

Коллекция ярких свитеров на 2019 год от бренда CHUYKO

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 14:52
Тренды в одежде на 2019 год
Тренды в одежде на 2019 год
Фото: Pixabay

Украинский бренд CHUYKO представил коллекцию ярких свитеров на новый сезон 2019 года. Изделия ручной работы были сделаны из преимущественно натуральных материалов: шерсти мериноса и мохера с шелком.

Впервые бренд успешно представил коллекцию свитеров на Ukrainian Fashion Week сезона весна/лето 2019, что стало знаковым для дизайнеров, ведь именно с этого сезона CHUYKO начали заниматься вязаными работами и изделиями ручной работы.

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Обратившись к природе за вдохновением, дизайнеры посвящают свою коллекцию настоящей, неподдельной и чистой красоте. Ключевым элементом коллекции становится роза, изготовленная из фоамирана. Так, образ девушки передается через нежный и страстный цветок.

В кампании, снятой специально к предстоящему сезону, главные героини – дерзкие и юные, мечтательные и непосредственные. Локацией была выбрана одна из немногих квартир старого Киева, сохранивших свою историческую атмосферу.

Модные свитера на весну 2019:

Яркие и стильные свитера от CHUYKO / Фото: пресс-служба
Яркие и стильные свитера от CHUYKO / Фото: пресс-служба
Яркие и стильные свитера от CHUYKO / Фото: пресс-служба
Яркие и стильные свитера от CHUYKO / Фото: пресс-служба
Яркие и стильные свитера от CHUYKO / Фото: пресс-служба
Яркие и стильные свитера от CHUYKO / Фото: пресс-служба
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"В течение двух недель велась подготовка к съемке. Большую часть времени потратили на поиск концепции, новой, интересной подачи бренда. Так как для нас это новый этап. И нам хотелось начать его ярко. Что касается команды, которая работала с нами – это люди с большим опытом в индустрии, профессионалы своего дела. Мы очень рады, что нам удалось собрать команду, которая почувствовала нас и смогла реализовать наши идеи", – комментируют основатели бренда CHUYKO.

Концепцией съемки стало противопоставление бунтарского духа макрокосму обжитого и незыблемого окружающего пространства. Сталкиваясь и взаимодействуя, эти два мира образуют неожиданно гармоничный синтез. Как и в самой коллекции, в съемке символично сочетаются классика и эксперимент, лаконичная строгость и бесконечная чувственность.

Напомним, ранее мы рассказывали о самых модных цветах в 2019 году. 

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