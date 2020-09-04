Удивить подписчиков: украинский бренд Finch представил футболки с дополненной реальностью

3D-анимация на одежде появляется при съемке Instastories

Украинский бренд Finch создал виртуальную одежду с 3D-анимацией, которая появляется при съемке Instastories. Футболки и лонгсливы были представлены на Ukrainian Fashion Week, где ранее прошли показы Frolov, Elena Burenina и Vorozhbyt&Zemskova. Коллекция одежды с "живой" картинкой была создана в коллаборации с FFFACE – разработчиками продуктов в дополненной реальности.

Дизайнерка Катя Бякова говорит, что одежда Finch с 3D-анимацией уникальна в своем роде. Мы же считаем, что это выглядит впечатляюще и соответствует современности.

Футболка Finch с дополненной реальностью Фото: instagram.com/finch_wear

Как работает дополненная реальность на одежде

QR-код, размещенный на футболке или лонгсливе Finch, активирует один из шести эффектов дополненной реальности в камере смартфона. 3D-анимация на одежде появляется при съемке Instastories. У каждой вещи, помимо обычного принта, есть по 3 виртуальных образа.

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Ранее мы писали, что Adidas и Prada представили коллаборацию.

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