Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Удивить подписчиков: украинский бренд Finch представил футболки с дополненной реальностью

Сегодня, 14:11

3D-анимация на одежде появляется при съемке Instastories

Украинский бренд Finch создал виртуальную одежду с 3D-анимацией, которая появляется при съемке Instastories. Футболки и лонгсливы были представлены на Ukrainian Fashion Week, где ранее прошли показы Frolov, Elena Burenina и Vorozhbyt&Zemskova. Коллекция одежды с "живой" картинкой была создана в коллаборации с FFFACE – разработчиками продуктов в дополненной реальности.

Дизайнерка Катя Бякова говорит, что одежда Finch с 3D-анимацией уникальна в своем роде. Мы же считаем, что это выглядит впечатляюще и соответствует современности.

Футболка Finch с дополненной реальностью
Футболка Finch с дополненной реальностью
Фото: instagram.com/finch_wear

Как работает дополненная реальность на одежде

QR-код, размещенный на футболке или лонгсливе Finch, активирует один из шести эффектов дополненной реальности в камере смартфона. 3D-анимация на одежде появляется при съемке Instastories. У каждой вещи, помимо обычного принта, есть по 3 виртуальных образа.

INSTAGRAM

Ранее мы писали, что Adidas и Prada представили коллаборацию.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
 Читайте Segodnya.ua в Google News
Еще несколько материалов по теме:
Кайли Миноуг позировала в платье украинского бренда Nadya Dzyak — фото дня Villa Krim первой в Украине использовала функцию дополненной реальности для своего вина На Ukrainian Fashion Week представили одежду для сотрудников муниципальных служб Киева
Ukrainian Fashion Week дополненная реальность украинский бренд
Источник: instagram.com/finch_wear
Реклама

Новости партнеров

Модель Анастасия Квитко покорила шикарной внешностью
Модель Анастасия Квитко покорила шикарной внешностью
Дан Балан на свадьбе с красоткой-невестой ошеломил фанатов Кароль
Дан Балан на свадьбе с красоткой-невестой ошеломил фанатов Кароль
У долгожителей нашли одну общую черту
У долгожителей нашли одну общую черту
Звезды, которые вышли замуж по "залету": топ семейных фото
Звезды, которые вышли замуж по "залету": топ семейных фото

Популярные статьи

Сегодня, 12:52Шоу-бизнес

У Наталии Могилевской роман с известным миллионером – СМИ

Сегодня, 10:58Fun

Парень-веган показал, как изменилось его тело за четыре года: видео и фото

Сегодня, 05:17Психология

Гороскоп на сегодня 4 сентября: Козерогу нужно все просчитывать, а Водолея ждет успех

Вчера, 18:00Техно

"Дія" внедряет бесплатную электронную подпись для украинцев

Вчера, 16:05Шоу-бизнес

"Клоунесса из цирка": Дмитрий Коляденко раскритиковал внешность Ирины Билык

Вчера, 15:04Fun

Рыбак поймал сома рекордного размера: невероятное фото

Вчера, 13:44Food

Что приготовить из груш на зиму: ТОП-5 рецептов необычных заготовок

Вчера, 05:28Психология

Гороскоп на сегодня 3 сентября: Скорпиону нельзя совершать резких телодвижений, а Стрельца ждет успех

2 сентябряШоу-бизнес

54-летняя Сальма Хайек подшутила над своей шикарной фигурой в купальнике – фото

2 сентябряFun

"Вежливый кот" прославился благодаря широкой улыбке: забавные фото

2 сентябряFood

Что приготовить из груш: ТОП-5 небанальных рецептов

2 сентябряШоу-бизнес

"Жестокий детский мир": Оля Полякова, Лилия Ребрик и Тина Кароль рассказали о подготовке детей в школу

2 сентябряEvents

Выходные дни и праздники в сентябре 2020 года в Украине: сколько дней отдыхаем

2 сентябряТехно

Илон Маск объявил о первом рисковом полете Starship в космос

2 сентябряFun

Убегающие от медведя гризли туристы рассмешили очевидцев: видео

1 сентябряEvents

Первое полнолуние осени: что нельзя делать 2 сентября

Новости партнеров

Самая красивая девочка в мире показала свое великолепие
Самая красивая девочка в мире показала свое великолепие
Самая красивая девочка в мире показала великолепное тело в бикини
Самая красивая девочка в мире показала великолепное тело в бикини
Красота модели Эбигейл Рэтчфорд притягивает как магнит
Красота модели Эбигейл Рэтчфорд притягивает как магнит
Чапкис оказался в центре скандала: что он сделал?
Чапкис оказался в центре скандала: что он сделал?
Стан зараженої Кравець з "Квартал 95" раптово змінився
Стан зараженої Кравець з "Квартал 95" раптово змінився
Никитюк забыла про стыд и сверкнула безупречными формами
Никитюк забыла про стыд и сверкнула безупречными формами
Ані Лорак ошелешила виглядом без штанів на курорті з Кіркоровим
Ані Лорак ошелешила виглядом без штанів на курорті з Кіркоровим
Потап ошелешив мережу фото з двома новонародженими дітьми
Потап ошелешив мережу фото з двома новонародженими дітьми

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять