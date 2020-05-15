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UFW-2020: что ожидать в новом сезоне украинской недели моды

Показы пройдут с 31 августа по 4 сентября в "Мистецком Арсенале"

Инна Петрова
Сегодня, 12:16

Объявлена дата нового сезона Ukrainian Fashion Week-2020, который получил название NO SEASON Season. Показы украинских дизайнеров пройдут с 31 августа по 4 сентября в "Мистецком Арсенале". На подиуме в этот раз будут показаны коллекции разных сезонов.

Ранее мы писали, что вместо Met Gala-2020 пройдет фэшн-челлендж с Билли Портером. Под тегом #MetGalaChallenge пользователи могут разместить любой образ с предыдущих выходов на красную дорожку бала в своем исполнении.

Смотрите в сюжете, как прошла украинская неделя моды в прошлом году:

Организаторы UFW не намерены отказываться от ивента или переносить его на поздний срок. Однако в случае, если в озвученные даты ситуация с COVID-19 ухудшится, а в Украине будет действовать карантин, то они будут искать новые форматы, чтобы обеспечить максимальную безопасность участников.

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"Мы не будем отменять или переносить сезон. Fashion в Украине должен быть сохранен, а время − не упущено. Мы анализируем ситуацию в глобальной и украинской экономиках, мы признаем и фиксируем изменения, происходящие в мировой fashion-индустрии, катализатором которых выступила пандемия COVID-19, мы понимаем вызовы для бизнеса, спровоцированные карантином", – говорится в официальном сообщении оргкомитета.

Концепция сезона NO SEASON Season предлагает дизайнерам представить коллекции в самых разнообразных форматах: традиционном и всех возможных формах диджитального.

Команда UFW представила и краткую аналитику того, как пандемия повлияла на индустрию моды в Украине. Так, согласно их подсчетам, продажи в дизайнерских брендах упали на 77% по сравнению с апрелем 2019-го, а более 40% сотрудников брендов Украины во время карантина ушли в неоплачиваемый отпуск.

Предлагаем вспомнить, чем запомнилось открытие Недели моды в Украине сезона 20/21.

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показы Ukrainian Fashion Week UFW Украинская неделя моды
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