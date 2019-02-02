Ukrainian Fashion Week: итоги первого дня

Посмотреть и оценить новые коллекции украинских дизайнеров пришли лучшие модники страны

В Киеве стартовала Ukrainian Fashion Week 2019/2020 Фото: vogue.ua

В Киеве модный бум. А все потому, что 1 февраля в украинской столице стартовала Ukrainian Fashion Week FW сезона осень-зима 2019/2020. Долгожданную Неделю Моды открыло шоу Poustovit. Также в этот день свои новые коллекции показали бренды Frolov, Burenina и FINCH. Посмотреть, оценить и забронировать что-то из новенького пришли лучшие модники страны, а также украинские селебритис, которые являются хорошими друзьями многих украинских дизайнеров.

UFW 2019: звездные гости первого дня Фото: vogue.ua UFW 2019: звездные гости первого дня Фото: vogue.ua UFW 2019: звездные гости первого дня Фото: vogue.ua UFW 2019: звездные гости первого дня Фото: vogue.ua UFW 2019: звездные гости первого дня Фото: vogue.ua UFW 2019: звездные гости первого дня Фото: vogue.ua UFW 2019: звездные гости первого дня Фото: vogue.ua 1/7

Коллекция Poustovit осень-зима 2019/2020

Бренд Poustovit вдохновился стилем и традициями горных народов – украинских гуцулов и жителей Уэльса и Шотландии. По мнению дизайнера, жители этих регионов имеют много общего. Все основные идеи нарядов были интерпретированы для современного мира.

С королевского острова в коллекцию интегрировано клетку – она стала главным принтом в этом сезоне. За гуцульскую часть в коллекции отвечали типичный для горных народов объемный крой, необычные рукава, наслоения.

Коллекция Poustovit осень-зима 2019/2020 Фото: vogue.ua Коллекция Poustovit осень-зима 2019/2020 Фото: vogue.ua Коллекция Poustovit осень-зима 2019/2020 Фото: vogue.ua Коллекция Poustovit осень-зима 2019/2020 Фото: vogue.ua Коллекция Poustovit осень-зима 2019/2020 Фото: vogue.ua Коллекция Poustovit осень-зима 2019/2020 Фото: vogue.ua Коллекция Poustovit осень-зима 2019/2020 Фото: vogue.ua Коллекция Poustovit осень-зима 2019/2020 Фото: vogue.ua Коллекция Poustovit осень-зима 2019/2020 Фото: vogue.ua Коллекция Poustovit осень-зима 2019/2020 Фото: vogue.ua 1/10

В коллекции много неожиданных сочетаний оттенков и принтов. Также дизайнер играет с формами – плиссе, гофре, склады и защипы представлены в шелке, хлопке, шерсти, вискозе. Несмотря на необычные комбинации, которые преобладают в коллекции, Пустовит представила немало классических единиц, как пальто, кожаные тренчи и ее фирменные платья рубашечного кроя.

Коллекция FROLOV осень-зима 2019/2020

В этом году украинский дизайнер Иван Фролов превратил главный подиум Ukrainian Fashion Week в одну большую кровать. При входе в зону показов каждый гость получал свою подушку, с которой мог занять любое место на застеленном алым шелком полу. Импровизированная кровать с одной стороны напоминала о первой любви – сильной и страстной, а с другой – поднимала вопросы хаотичных половых отношений и важности защиты.

"Важно помнить, что все мы находимся в ней, в этой большой общей кровати, и должны быть ответственными, беречь друг друга и свою любовь, – рассказывает Иван Фролов. – Социальная миссия этого шоу – привлечь внимание к проблеме борьбы со СПИДом в Украине. Мы хотим, чтобы люди наслаждались любовью, но и помнили о своем здоровье".

Коллекция FROLOV осень-зима 2019/2020 Фото: vogue.ua Коллекция FROLOV осень-зима 2019/2020 Фото: vogue.ua Коллекция FROLOV осень-зима 2019/2020 Фото: vogue.ua Коллекция FROLOV осень-зима 2019/2020 Фото: vogue.ua Коллекция FROLOV осень-зима 2019/2020 Фото: vogue.ua Коллекция FROLOV осень-зима 2019/2020 Фото: vogue.ua Коллекция FROLOV осень-зима 2019/2020 Фото: vogue.ua Коллекция FROLOV осень-зима 2019/2020 Фото: vogue.ua Коллекция FROLOV осень-зима 2019/2020 Фото: vogue.ua 1/9

Дизайнер продолжает работать с легчайшим фатином нюдовых оттенков, экспериментирует с корсетами и мастерски вписывает их детали то в нежные платья, то в маскулинные костюмы и добавляет долю праздничности с помощью вышивки стразами.

Коллекция Burenina осень-зима 2019/2020

Дизайнер Елена Буренина посвятила новую осенне-зимнюю коллекцию философскому вопросу о влиянии на общество новых технологий. Общение онлайн, смайлики в переписках и видеочаты – с одной стороны технологии дают нам возможность постоянно находиться на связи, но с другой максимально ограничивают наши телесные контакты друг с другом.

"Погружаясь в электронное общение, мы лишаем себя огромного куска жизни, мы не можем чувствовать так, как мы могли бы. Эта сублимация, замещение телесного контакта становится мировым трендом, и мой долг, как дизайнера, поднять эту проблему", – комментирует создание коллекции Елена Буренина.

Коллекция Burenina осень-зима 2019/2020 Фото: vogue.ua Коллекция Burenina осень-зима 2019/2020 Фото: vogue.ua Коллекция Burenina осень-зима 2019/2020 Фото: vogue.ua Коллекция Burenina осень-зима 2019/2020 Фото: vogue.ua Коллекция Burenina осень-зима 2019/2020 Фото: vogue.ua Коллекция Burenina осень-зима 2019/2020 Фото: vogue.ua Коллекция Burenina осень-зима 2019/2020 Фото: vogue.ua Коллекция Burenina осень-зима 2019/2020 Фото: vogue.ua Коллекция Burenina осень-зима 2019/2020 Фото: vogue.ua Коллекция Burenina осень-зима 2019/2020 Фото: vogue.ua 1/10

На подиуме идея поиска телесности выразилась в использовании максимально приятных на ощупь и при этом очень разнообразных материалов. С одной стороны это пушистный эко-мех и фактурная вязка, а с другой – глянцевые переливающиеся текстуры, которые и напоминают о том, какое большое место в нашей жизни сегодня занимают гаджеты.

Сама коллекция была пропитана духом свободы – Буренина нарочно поместила ее в конец 1960-х и начало 1970-х годов, когда понятие свободы в обществе было доминирующим. На подиуме девушки в роскошных шубах и полупрозрачных топах выглядели точно диско-дивы, дизайнер также добавила в коллекцию немало денима – символ той самой свободы и бунтарства.

Подготовлено по материалам Vogue.ua

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