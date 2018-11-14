Украинка на международному конкурсе красоты для моделей размера ХL получила два титула

По специальности Инна Сухомлинова – энергетик и экономист, однако больше всего ее увлечение – автогонки

Украинка Инна Сухомлинова на международному конкурсе красоты для моделей размера ХL в Филиппинах получила сразу два престижных титула.

Среди участников было еще две украинки. Однако Инна – единственная за всю историю конкурса завоевала сразу два титула.

По специальности Инна – энергетик и экономист. Однако больше всего ее увлечение – автогонки.

Говорит, раньше из-за формы комплексовала. Все изменил конкурс красавиц Plus Size в родном Мариуполе. Это была первая большая победа над собой.

Инна признается, моделинг – скорее хобби, чем планы на будущее. Она не профессиональная модель: не хватает роста. Однако хочет принять участие еще в нескольких конкурсах. Поездка на Филиппины – обошлась девушке в три тысячи долларов.

Как и для стандартных моделей идеальной фигурой для Plus Size остается форма песочных часов. А вот обязательные параметры другие: 120-100-120 см. Рост – не менее 170.

Такие модели в Украине менее популярны, чем в Европе или Америке, говорит Екатерина Фугалевич, дизайнер одежды для женщин с пышными формами.

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