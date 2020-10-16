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Украинский бренд провел диджитал-шоу с тремя моделями и приложением, заменяющим лица

Сегодня, 12:40

Модели сменили около 20 искусственно сгенерированных лиц

Украинский бренд KSENIASCHNAIDER представил диджитал-шоу, в котором участвовали всего три модели. В показе было использовано приложение украинских разработчиков Reface, заменяющее лица. В августе 2020 года программа стала самой популярной в разделе "Развлечения" американского AppStore.

Показ новой коллекции Ксении и Антона Шнайдер весна-лето 2021 состоялся 15 октября. Для троих моделей Reface сгенерировало около 20 цифровых лиц несуществующих людей. Таким образом организаторам не пришлось проводить кастинг.

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Что касается вещей, то они создавались с использованием deadstock-ткани – образцов и обрезков из предыдущих коллекций бренда. Деним-коллекция представлена джинсами, юбками, топами, худи и жакетами.

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Источник: instagram.com/kseniaschnaider
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