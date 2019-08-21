Украинский этностиль: какие фасоны вышиванки в моде

Советы стилистов по выбору вышиванки ко Дню Независимости

24 августа украинцы будут отмечать День Независимости 2019. И самым главным атрибутом праздника является вышитая рубашка. В честь наступающей 28-й годовщины этого события мы решили рассказать, какие фасоны и цвета женской вышиванки актуальны в этом году.

Под рубашку все, кроме классики. Так советуют украинкам персональные стилисты.

"Давайте забудем о том, что рубашки надевают исключительно под классические брюки или юбку. Нет! Мы разрушаем эти мифы. Лучше выбрать рваные джинсы или шорты. Абсолютно нет никакой разницы, какой они формы, пускай они будут немного обтягивающие и широкие", – рекомендует стилист Ольга Нагорна.

Модные образы с вышиванкой 2019 Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

Если вы хотите надеть юбку, то тоже не стоит останавливать свой выбор на классике. А лучше – кожаная.

"Не надевайте короткие юбки, а ниже колена, длина миди. Платье можно носить двух типов – с поясом, который подчеркнет вашу талию, и без", – говорит Ольга.

А теперь больше о платьях с вышивкой расскажет дизайнер Юлия Магдыч. Она советует забыть об узких фасонах – чем свободней, тем лучше. Рукава должны быть клеш или так называемые баллонные с резинкой на запястье.

Юлия Магдыч / Фото: из личного архива

"Сейчас весьма актуальными будут всякие женские элементы – крылышки, плечики и все, что добавляет немного кокетливости образу. Уже какой сезон подряд воланы на пике популярности", – советует Юлия Магдыч.

В этом году нужно забыть о коралловым цвете. На смену ему приходят очень приятные ментоловые оттенки и фисташковое зеленые. Не менее трендовый и белый цвет, даже со светлой вышивкой. Голливудские звезды также выбирают его.Также и желтые оттенки сейчас весьма актуальны. Что касается узора, то можно дать волю фантазии.

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"Раньше вышивали преимущественно цветы, сейчас плодовые врываются в моду. Это могут быть яблоки, груши и другие фрукты", – подытожила дизайнер вышиванок.

Напомним, ранее мы рассказывали, где купить самую красивую вышиванку.

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