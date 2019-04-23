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Украшения из ракушек: тренд, который сводит с ума модниц

Аксессуары, которые должны быть у каждой девушки

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 13:07
Микро-тренд: украшения морской тематики
Микро-тренд: украшения морской тематики
Фото: Pinterest

Ракушки, звезды и другая атрибутика морской тематики – основной jewelry-тренд весны/лета 2019. Наверняка, многие вспомнят, с каким удовольствием носили в детстве аксессуары из ракушек, привезенные с моря или сделанные своими руками. Что тут скажешь, мода – цикличная, а все новое – хорошо забытое старое. 

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Тем более, что украшения с морской тематики появились на мировом подиуме еще в 2017 году, а законодателем тренда стал известный бренд Prada. В этой статье мы с вами поговорим, с каким стилем уместно сочетать бижутерию из ракушек и какие модели самые актуальны этим летом.

Сочетаем украшения из ракушек с разными стилями 

Вы удивитесь, но морские украшения гармонично сочетаются не только с casual-стилем, но и отлично подойдут для офисных сотрудников. Ненавязчивое ожерелье из ракушек способно освежить повседневный look, а миниатюрные серьги придать нежности суровым костюмам. В модном доме Prada считают, что бижутерию такого типа лучше всего соединять с необычными и на первый взгляд нелогичными вещами. 

Разумеется, поделки из ракушек смотрятся красиво в тандеме с женственными платьями или юбками. Такой образ навевает романтичности, а также создает иллюзию, что вы находитесь возле моря. 

Какие украшения выбрать – идеи с фото 

Несмотря на то, что на пике популярности сейчас массивная бижутерия, украшения из ракушек лучше выбирать миниатюрные и нежные. К примеру, круглые серьги из матового золота в сочетании с бледно-розовым жемчугом или браслеты из мелких ракушек на коричневом ремешке. Также производители предлагают модницам ожерелья из ракушек не белого цвета, а золотистого. Такая бижутерия хорошо соседствует с золотыми подвесками. Предлагаем в нашей подборки идеи самых актуальных морских украшений. 

Ожерелье из ракушек, покрытое золотом
Фото: Pinterest
Нежные серьги-ракушки – тренды 2019 года
Фото: Pinterest
Белые ракушки-серьги в тандеме с золотыми украшениями
Фото: Pinterest
Массивные браслеты с бело-золотистыми ракушками
Фото: Pinterest
Длинные бусы из белых ракушек – стильные морские украшения
Фото: Pinterest
Чокер из золотистых ракушек среднего размера
Фото: Pinterest
Серьги-кольца, декорированные жемчугом и ракушками
Фото: Pinterest
Набор из морских подвесок в золоте
Фото: Pinterest
Выбираем украшения на лето: белые ракушки на коричневых ремешках
Фото: Pinterest
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Больше о трендах в одежде весна/лето 2019 читайте в нашей статье. Также ранее мы рассказывали, какие сапоги носить весной и как правильно носить джинсы разных фасонов.

К слову, этой весной актуальны будут велосипедки. Подробнее о новом тренде смотрите в сюжете:

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