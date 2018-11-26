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"Улыбка на миллион": Надя Мейхер похвасталась новым атласным платьем

Артистка снова продемонстрировала хороший вкус

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 08:45
Надежда Мейхер. Фото: instagram/nadyameiher
Надежда Мейхер. Фото: instagram/nadyameiher

Надежда Мейхер, не так давно порадовавшая своих подписчиков снимком со съемок новогоднего шоу, на котором запечатлена в длинном белом платье на черных бретельках и с широким черным поясом из кожи, снова выложила в Instagram новое фото.

На нем певица и дизайнер стоит в длинном атласном черном платье на тонких бретельках. Поверх него наброшена черно-белая накидка с перьями. При этом звезда улыбается и выглядит очень счастливой.

"Искренняя улыбка всегда была, есть и будет показателем гармонии и счастья. Так позвольте себе искренне улыбаться", – подписала снимок Мейхер. А подписчики не перестают восхищаться внешним видом Надежды и ее роскошной улыбкой.

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Надежда Мейхер
Фото: instagram/nadyameiher

Напомним, недавно Надежда Мейхер-Грановская восхитила поклонников идеальной растяжкой. Известно, что певица любит танцы, занимается в балетной школе и уже уверенно демонстрирует свои достижения в этой отрасли.  

А также выложила в Instagram соблазнительное фото, на котором в спа-салоне позирует в черном слитном купальнике, в соломенной шляпе и солнцезащитных очках, а также с коктейлем в руках. 

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Источник: "Сегодня"
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