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Умер Карл Лагерфельд: лучшие цитаты легендарного модельера

Лагерфельд известен множеством мудрых изречений

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 15:03
Карл Лагерефельд Фото: AFP
Карл Лагерефельд
Фото: AFP

Сегодня, 19 февраля, мир потрясла новость о смерти 85-летнего легендарного дизайнера, модельера и фотографа Карла Лагерфельда. Мужчина ушел из жизни в Париже, перед этим, как сообщает французская пресса, он долгое время неважно себя чувствовал. Легенда моды даже не вышел на поклон на одном из своих последних показов.

Сегодня.Lifestyle решил вспомнить высказывания Карла Лагерфельда о моде, любви и жизни.

Вы не можете подделать шик, но можете быть шикарной в фальшивых мехах.

Карл Лагерфельд Фото: Getty

Красота не требует жертв. Красота требует денег.

Карл Лагерфельд Фото: AFP

Я терпеть не могу дни рождения... Для меня это эволюция. Я не праздную прошлое. Мне больше нравится настоящее и будущее. 

Карл Лагерфельд Фото: AFP

Что мне нравится в фотографии, так это то, что в ней пойман момент, который ушел навсегда, который невозможно воспроизвести.

Карл Лагерфельд Фото: AFP

В маленьком черном платье невозможно выглядеть чересчур шикарно или слишком скромно. 

Карл Лагерфельд с Анной Винтур Фото: AFP

Забудьте о прошлом. Если вы ностальгируете, то ваше время закончилось. Мы должны сами подстраиваться под настоящее, раз уж оно не подстраивается под нас. 

Карл Лагерфельд Фото: AFP

 У меня больше книг, чем полок для них. И я все их прочел. Я как Шварценеггер, только качаю мозги. Я — мозгобилдер.

Карл Лагерфельд Фото: AFP

Модные дизайнеры – диктаторы вкуса. 

Карл Лагерфельд Фото: AFP

Единственная форма любви, в которую я верю, – это любовь матери к ребенку. 

Карл Лагерфельд Фото: AFP

Ранее мы писали, как Карл Лагерфельд повлиял на мир моды.

Смотрите также видео, почему Карл Лагерфельд боялся поправиться:

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