Умер Карл Лагерфельд: лучшие цитаты легендарного модельера
Лагерфельд известен множеством мудрых изречений
Сегодня, 19 февраля, мир потрясла новость о смерти 85-летнего легендарного дизайнера, модельера и фотографа Карла Лагерфельда. Мужчина ушел из жизни в Париже, перед этим, как сообщает французская пресса, он долгое время неважно себя чувствовал. Легенда моды даже не вышел на поклон на одном из своих последних показов.
Сегодня.Lifestyle решил вспомнить высказывания Карла Лагерфельда о моде, любви и жизни.
Вы не можете подделать шик, но можете быть шикарной в фальшивых мехах.
Красота не требует жертв. Красота требует денег.
Я терпеть не могу дни рождения... Для меня это эволюция. Я не праздную прошлое. Мне больше нравится настоящее и будущее.
Что мне нравится в фотографии, так это то, что в ней пойман момент, который ушел навсегда, который невозможно воспроизвести.
В маленьком черном платье невозможно выглядеть чересчур шикарно или слишком скромно.
Забудьте о прошлом. Если вы ностальгируете, то ваше время закончилось. Мы должны сами подстраиваться под настоящее, раз уж оно не подстраивается под нас.
У меня больше книг, чем полок для них. И я все их прочел. Я как Шварценеггер, только качаю мозги. Я — мозгобилдер.
Модные дизайнеры – диктаторы вкуса.
Единственная форма любви, в которую я верю, – это любовь матери к ребенку.
Ранее мы писали, как Карл Лагерфельд повлиял на мир моды.
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