Умерла знаменитая украинская дизайнер

Рак забрал жизнь Нателлы Надеждиной

18 марта из жизни ушла знаменитая дизайнер из Керчи Нателла Надеждина, которая была владелицей модного бренда NADEZDINA. О ее смерти стало известно после сообщения на официальной странице бренда в Facebook. На протяжении длительного времени Нателла боролась с онкологией, но так и не смогла ее побороть.

"Мы всегда думаем о том, как несправедлива жизнь, когда этот мир покидают лучшие из лучших... Она была невероятной – сильной, трудолюбивой и очень талантливой. Она шила платья, которые лечили, меняли судьбы, вселяли уверенность, украшали и радовали, путешествовали по миру и были символом женственности. Она одевала всех девочек в счастье! Сегодня она ушла... Боролась вовсю, но болезнь оказалась сильнее и победила", – говорится в сообщении.

Похороны дизайнера состоятся в эту пятницу, 20 марта, на Байковом кладбище. Подруга дизайнера Ксения Литвинова попросила всех надеть на траурную церемонию одежду от NADEZDINA и соблюдать правила карантина.

"Очень прошу всех, кто придет, одеть ее платье, и пусть это будет не черный цвет. Она просила всем одеться в светлое и яркое. Пусть жизнь и ее дело продолжаются. И не забудьте про маски (карантин)", – написала Ксения Литвинова.

Подробнее о смерти Карла Лагерфельда смотрите в видео:

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