Урок от иконы стиля: королева Иордании показала, с чем сочетать клетку
Деловой образ королевы Иордании
48-летняя жена иорданского короля Абдаллы II Рания для выхода в свет всегда выбирает самые стильные наряды, а ее саму часто сравнивают с первой леди США Меланией Трамп.
Королева не боится экспериментировать и часто сочетает, казалось бы, несочетаемые вещи. В рамках своей благотворительной программы по образованию малообеспеченных людей в Иордании королева появилась в рубашке с пышными рукавами и асимметричной клетчатой юбке Silvia Tcherassi, тем самым преподнеся урок модницам, как можно сочетать самый актуальный принт весны 2019 года.
Завершающими элементами королевского образа стали светло-серые туфли-лодочки из замши, ярко-оранжевая сумка и широкий темно-синий пояс, который подчеркивал талию 48-летней Рании.
Напомним, ранее королева Иордании надела белое пальто на меховой подкладке с этничным рисунком, белые лодочки Jimmy Choo и черное платье с плиссированной юбкой. А недавно королева Испании Летиция во время официального визита в Аргентину появилась в коралловом костюме Zara и вишневом вечернем платье от испанского дизайнера.
Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram