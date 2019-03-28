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Урок от иконы стиля: королева Иордании показала, с чем сочетать клетку

Деловой образ королевы Иордании

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 18:40
Королева Иордании Рания
Королева Иордании Рания
Фото: Getty Images

48-летняя жена иорданского короля Абдаллы II Рания для выхода в свет всегда выбирает самые стильные наряды, а ее саму часто сравнивают с первой леди США Меланией Трамп. 

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Королева не боится экспериментировать и часто сочетает, казалось бы, несочетаемые вещи. В рамках своей благотворительной программы по образованию малообеспеченных людей в Иордании королева появилась в рубашке с пышными рукавами и асимметричной клетчатой юбке Silvia Tcherassi, тем самым преподнеся урок модницам, как можно сочетать самый актуальный принт весны 2019 года.

Королева Иордании Рания в асимметричной юбке в клетку и рубашке в полоску
Королева Иордании Рания в асимметричной юбке в клетку и рубашке в полоску
Фото: instagram.com/queenrania

Завершающими элементами королевского образа стали светло-серые туфли-лодочки из замши, ярко-оранжевая сумка и широкий темно-синий пояс, который подчеркивал талию 48-летней Рании.

Напомним, ранее королева Иордании надела белое пальто на меховой подкладке с этничным рисунком, белые лодочки Jimmy Choo и черное платье с плиссированной юбкой. А недавно королева Испании Летиция во время официального визита в Аргентину появилась в коралловом костюме Zara и вишневом вечернем платье от испанского дизайнера.

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