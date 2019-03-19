Урок от звезды: Джессика Альба показала, с чем носить джинсовую рубашку

Актриса появилась на людях с 10-летней дочерью

Джессика Альба на красной дорожке "Оскара 2019" Фото: Getty Images

Голливудская актриса Джессика Альба, которая попала в список худших актеров за последние 20 лет, вышла на публику вместе со своей старшей дочерью Хонор. По улицам Лос-Анджелеса 37-летняя знаменитость прогулялась в простом, но довольно стильном наряде – джинсовой рубашке.

Джессика предлагает носить рубашку из денима с обтягивающим черным платьем и грубыми кожаными ботинками на шнурках, которые, к стати, сейчас в тренде. Мама троих детей в качестве аксессуаров для весеннего образа выбрала кожаную сумку через плечо и серебряные серьги-кольца. Звезда отказалась от макияжа, а волосы уложила на косой пробор.

Джессика Альба и ее старшая дочь / Фото: mega

А вот наряд ее дочери вызвал у пользователей вопросы. Многим он напомнил пижаму. Мать и дочь, которая уже почти догнала ее по росту, были в похожих солнцезащитных очках-авиаторах.

Напомним, что ранее Джессика Альба также появилась на красной дорожке "Оскара 2019". Для главной киноцеремонии года актриса предпочла элегантное черное платье в пол в греческом стиле.

Ранее мы писали о том, как проходила подготовка к проведению 91-й церемонии награждения премии "Оскар 2019". Съемочная группа "Сегодня" пребывает на месте события – известный блогер Дэн Кушнарев и оператор, режиссер Олесь Середицкий пристально следят за поведением селебритис.

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