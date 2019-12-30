Что советуют визажисты: главные тренды в макияже на 2020 год

Модные тренды диктуют естественность, умеренность, свежесть и сияние в макияже

Главные тренды в макияже на 2020 год Фото: пресс-служба

Совсем скоро нас закружит водоворот новогоднего настроения. Нужно выбрать праздничный наряд, продумать образ, да еще и не забыть об эффектном макияже! Сегодня.Lifestyle решили упростить вам жизнь и узнали у известных визажистов все о трендах в макияже на 2020 год.

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Тренды в макияже глаз

Алекс Рутковский – визажист, преподаватель, основатель бьюти-бренда

Визажист Алексей Рутковский Фото: пресс-служба

Брови – главный тренд на 2020 год. Можно обратить внимание на все последние варианты макияжа, созданного Пэт Макграт на неделях моды. С такими бровями интересны сочетания чистой кожи и цветного макияжа глаз.

Декоративные накладные ресницы. На мой взгляд, визажисты захотели добавить что-то новое взгляду и решили дополнить накладные ресницы различными металлическими элементами, а также перьями нежных оттенков.

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Ресницы – это также одна из главных тенденций 2020 года, особенность которой – минимум продуктов на самом веке, а все внимание – ресницам с внушительным объемом. Для такого эффекта нужны 4–5 слоев туши и накладные ресницы, которые после фиксации также прорабатывают еще одним слоем туши.

Неон – новое веяние в макияже. Сразу несколько дизайнеров показали макияж с использованием неоновых оттенков. Так, в make up глаз стоит делать акцент именно на неоновом оттенке, а наносить его можно абсолютно по-разному.

Тренды в оформлении бровей

Александр Кодак – официальный визажист AVON в Украине

Визажист Александр Кодак Фото: пресс-служба

Укладка бровей. В этом сезоне главное внимание уделяется ухоженности и идеальной укладке бровей. Для того чтобы добиться такого эффекта, необходимо использовать специальные фиксирующие средства для бровей. После того как сделали коррекцию цвета и придали форму, тщательно прочешите брови наверх с помощью щеточки, чтобы волоски стали послушными, а затем придайте им нужную форму.

Мой лайфхак: если нет специального средства для бровей, возьмите новую зубную щетку, нанесите на нее лак для волос сильной фиксации и сразу же прочешите брови. Эффект стайлинга – на весь день! Только не забывайте после каждого применения очищать щеточку от лака с помощью обычного жидкого мыла.

Форма и толщина бровей. Брови должны быть в меру густыми, однако не неряшливыми, а форма – естественной с плавным изгибом. Избегайте слишком перегруженных косметикой и графических форм. Чтобы правильно подобрать форму, рекомендую обратиться к бровисту, который учтет тип лица, а затем поддержит ее с помощью декоративной косметики. Мастер может сделать долговременную укладку бровей – эффект длится 3–4 недели.

Тренды в тоне лица

Ольга Громова – визажист, преподаватель курса "Макияж для себя"

Визажист Ольга Громова Фото: пресс-служба

Подготовка кожи к макияжу. Когда речь идет о макияже, самое первое и самое важное, на что мы обращаем внимание, – это кожа. Макияж будет выглядеть идеально лишь в том случае, если кожа правильно подготовлена и имеет здоровый вид. Поэтому не стоит забывать о том, что перед нанесением тонального средства ее необходимо увлажнить. Это может быть любой крем, который подходит вашему типу кожи.

Выбираем тон. Тональный крем лучше выбирать с SPF-фильтрами, чтобы защитить кожу от воздействия ультрафиолетовых лучей. Также при выборе тонального крема всегда следует учитывать свой тип кожи. Это важно, поскольку сухая нуждается в постоянном увлажнении, а жирная – в контроле выработки себума, который приводит к избыточному блеску.

Тренд сияющей кожи. Уже не первый сезон в макияже прослеживается тенденция сияющей, будто слегка влажной кожи и морозного румянца на щечках. При этом тон на лице должен быть максимально естественным. Поэтому стоит отказаться от плотных тональных средств на каждый день, а выбрать легкий ВВ- или СС-крем. А для нейтрализации нюансов на коже, если это необходимо, локально использовать корректор или консилер. Чтобы добиться эффекта сияющей кожи, можно смешать свой тональный крем с небольшим количеством жидкого хайлайтера или же использовать тональное средство, в состав которого входят светоотражающие частицы. Этот прием подойдет обладательницам сухой и нормальной кожи, а девушкам с комбинированной или жирной кожей лучше наносить его на выступающие части лица.

Дрейпинг. Еще одним трендом грядущего сезона будет дрейпинг – техника, при которой для скульптурирования лица используются различные оттенки румян. В данном случае мы не используем серо-коричневый корректор, а придаем лицу рельеф только при помощи румян и хайлайтера. В этом случае важно подобрать правильный оттенок румян – не слишком яркий. Также следует учитывать особенности кожи. Для сухой лучше использовать кремовые или жидкие текстуры. Но если вы пока не отважились опробовать на себе дрейпинг, то есть еще один интересный прием, который освежает и омолаживает. Для этого мы используем кремовые румяна: наносим их не только на яблочки щек, а еще в качестве теней и помады. Такой монохромный макияж сейчас очень актуален и смотрится натурально, естественно.

Лично мне безумно нравится то, что модные тренды диктуют естественность, умеренность, свежесть и сияние в макияже, который придаст каждой девушке здоровый отдохнувший вид.

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Напомним, ранее мы рассказывали, как сделать стильные прически на Новый год 2020 своими руками.

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