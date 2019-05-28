Усыпанная кристаллами Louis Vuitton: образ дня от Софи Тернер

Американская актриса блистала на премьере фильма

Софи Тернер Фото: AFP

Юная звезда сериала "Игра престолов" Софи Тернер, которая на днях удивила кардинальной сменой имиджа, решила произвести еще больше впечатления на поклонников, выбрав эффектный наряд на премьеру фильма "Люди Икс: темный Феникс".

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Для того, чтобы "выгулять" футуристический наряд от Louis Vuitton Софи Тернер пришлось отправиться аж в Южную Корею. На красной дорожке знаменитость в прямом значении слова блистала в полупрозрачном платье, усыпанном сотней кристаллов. Под черной сеткой виднелся кроп-топ и мини-юбка в черно-белую полоску.

Софи Тернер в Louis Vuitton Фото: Getty Images

Такой незаурядный look эффектно сочеталось с внешностью светловолосой Тернер. Свой светский аутфит голливудская знаменитость решила разбавить элементами строгости благодаря "мокрой" укладке и насыщенным черным стрелкам. То ли стилисты постарались, то ли после замужества Софи Тернер стала выглядеть намного старше своих юных лет.

Несмотря на то, что 23-летняя Софи Тернер всегда выглядит потрясающе, в подростковом возрасте актриса страдала от переизбытка веса и даже едва не умерла из-за диеты. В недавнем интервью она рассказала об изнуряющих голодовках.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что актриса Софи Тернер сменила фамилию.

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