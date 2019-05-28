Усыпанная кристаллами Louis Vuitton: образ дня от Софи Тернер
Американская актриса блистала на премьере фильма
Юная звезда сериала "Игра престолов" Софи Тернер, которая на днях удивила кардинальной сменой имиджа, решила произвести еще больше впечатления на поклонников, выбрав эффектный наряд на премьеру фильма "Люди Икс: темный Феникс".
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Для того, чтобы "выгулять" футуристический наряд от Louis Vuitton Софи Тернер пришлось отправиться аж в Южную Корею. На красной дорожке знаменитость в прямом значении слова блистала в полупрозрачном платье, усыпанном сотней кристаллов. Под черной сеткой виднелся кроп-топ и мини-юбка в черно-белую полоску.
Такой незаурядный look эффектно сочеталось с внешностью светловолосой Тернер. Свой светский аутфит голливудская знаменитость решила разбавить элементами строгости благодаря "мокрой" укладке и насыщенным черным стрелкам. То ли стилисты постарались, то ли после замужества Софи Тернер стала выглядеть намного старше своих юных лет.
Несмотря на то, что 23-летняя Софи Тернер всегда выглядит потрясающе, в подростковом возрасте актриса страдала от переизбытка веса и даже едва не умерла из-за диеты. В недавнем интервью она рассказала об изнуряющих голодовках.
Ранее в СМИ появилась информация о том, что актриса Софи Тернер сменила фамилию.
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