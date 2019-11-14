Утепляемся! Трендовая верхняя одежда для прохладного ноября

Полный гид по модной верхней одежде на холодный сезон

Подборка актуальной верхней одежды Фото: Pinterest

Погодные сюрпризы стали для нас уже нормой – каждое утро новое настроение и у погоды и у нас, соответственно. Отчаиваться нельзя ни в коем случае, мы ведь современные жители и можем позволить себе справляться со стихией с помощью стильных и очень трендовых элементов гардероба.

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Обязательными этой осенью являются брюки широкого кроя пастельных оттенков. Это универсальный вариант для любого повода и настроения, ведь хорошо сочетается и с грубыми ботинками и с кроссовками. Лоска добавит кожаная рубашка насыщенного шоколадного оттенка и длинная шуба, которая точно защитит от холодного ветра. В таком образе будет комфортно отправиться на вечерний променад с друзьями.

Мы все любим дубленки, особенно укороченные – это очень красиво и стильно, но при этом тепло. Такая вещь легко сочетается с брюками карго и ботинками на толстом каблуке. Утеплитесь с помощью кашемирового свитера с высокой горловиной и не отменяйте планы из-за погоды, а наслаждайтесь ею.

Без маленького черного платья осень не будет настоящей – как же мы без романтики и незапланированных свиданий с любимым.

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Для таких случаев всегда выбирайте платье с ненавязчивым декором и трендовую обувь, как ботинки на грубой подошве – будет и удобно и красиво. Обязательно кружевной комплект белья для пикантности и мягкий пуховик сверху, ведь мерзнуть никак нельзя.

Делать ставку можно и на фактурные жакеты: они эффектно дополняют классические вещи и позволяют создавать универсальные образы. Черные брюки на высокой посадке и объемная рубашка не будут выглядеть буднично, если сочетать их с яркими украшениями и оригинальной обувью. Ловите солнечные дни, чтобы еще хотя бы несколько раз выгулять любимые туфли.

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