Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ua | Ru

"Уже бы голые ходили": фанаты раскритиковали образ Нади Дорофеевой

Снимок звезды вызвал непонимание среди ее поклонников

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 14:04
Надя Дорофеева. Фото: instagram.com/nadyadorofeeva
Надя Дорофеева. Фото: instagram.com/nadyadorofeeva

Участница одного из самых востребованных ныне музыкальных дуэтов "Время и стекло" Надя Дорофеева, недавно отдыхавшая на Бали, подверглась критике со стороны поклонников. Причиной послужило фото, которое звезда выложила в своем Instagram.

Снимок был сделан во время съемок клипа на песню "Глубоко". На нем Надя позирует в ярком желтом топе с объемными рукавами и в белых полупрозрачных лосинах, через которые просвещается нижнее белье.

39012319_238246177023295_2086269837067157504_n
Надя Дорофеева
Фото: instagram.com/nadyadorofeeva

Как водится в Интернете, подобное фото не могло остаться незамеченным. Поэтому буквально сразу на Дорофееву обрушился шквал гневных комментариев и критики.

"Классная фотка, но, Надя, лосины просвечиваются", "А почему трусы видно?", "Красивая Надя, но юбку забыла надеть", "Уже бы голые ходили", "Эти лосины какие-то не очень", "Трусы с колготами? Я этого никогда не пойму..." – пишут подписчики под постом.

А горе-лосины можно тщательно рассмотреть в самом клипе, если вы его еще не видели. 

Напомним, не так давно британская исполнительница Дуа Липа в очередной раз удивила своих поклонников откровенным нарядом, в котором вышла на сцену

Еще несколько материалов по теме:
Надя Дорофеева поделилась сексуальным фото в купальнике Рианна шокировала своих поклонников нелепым образом Надя Дорофеева рассказала о проблемах со здоровьем Модная битва: Катя Осадчая и Надя Дорофеева носят одинаковые топы за восемь тысяч гривен
критика образ лосины Надя Дорофеева
Источник: "Сегодня"
Реклама

Новости партнеров

Новости партнеров