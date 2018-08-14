"Уже бы голые ходили": фанаты раскритиковали образ Нади Дорофеевой

Снимок звезды вызвал непонимание среди ее поклонников

Надя Дорофеева. Фото: instagram.com/nadyadorofeeva

Участница одного из самых востребованных ныне музыкальных дуэтов "Время и стекло" Надя Дорофеева, недавно отдыхавшая на Бали, подверглась критике со стороны поклонников. Причиной послужило фото, которое звезда выложила в своем Instagram.

Снимок был сделан во время съемок клипа на песню "Глубоко". На нем Надя позирует в ярком желтом топе с объемными рукавами и в белых полупрозрачных лосинах, через которые просвещается нижнее белье.

Надя Дорофеева Фото: instagram.com/nadyadorofeeva

Как водится в Интернете, подобное фото не могло остаться незамеченным. Поэтому буквально сразу на Дорофееву обрушился шквал гневных комментариев и критики.

"Классная фотка, но, Надя, лосины просвечиваются", "А почему трусы видно?", "Красивая Надя, но юбку забыла надеть", "Уже бы голые ходили", "Эти лосины какие-то не очень", "Трусы с колготами? Я этого никогда не пойму..." – пишут подписчики под постом.

А горе-лосины можно тщательно рассмотреть в самом клипе, если вы его еще не видели.

Напомним, не так давно британская исполнительница Дуа Липа в очередной раз удивила своих поклонников откровенным нарядом, в котором вышла на сцену.