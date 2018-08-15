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В ажурной мини-юбке: Шакира прогулялась по Нью-Йорку

Шакира была замечена на улицах Нью-Йорка в удобном и простом наряде

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 13:50
Шакира. Фото: Getty
Шакира. Фото: Getty

Колумбийская звезда Шакира, опровергшая недавно слухи о расставании с мужем, футболистом Жераром Пике, сейчас активно гастролирует по миру. 10 августа она выступила в Нью-Йорке в рамках своего тура El Doradо, где во время прогулок по городу от нее ни на шаг не отходили папарацци.

Во время одного из таких выходов певица надела короткую ажурную юбку белого цвета и объемную светлую футболку. В качестве аксессуаров Шакира выбрала легкую бежевую сумочку и солнцезащитные очки с фиолетовыми стеклами. А часть непослушных волос заплела в косички.

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Шакира
Фото: Getty

Напомним, не так давно Шакира на своем официальном канале в YouTube опубликовала клип на песню Clandestino, которую она записала совместно с 24-летним Хуаном Луисом Лондоньо Ариаса, более известным как Maluma.

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клип прогулка юбка Шакира
Источник: "Сегодня"
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