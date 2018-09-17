В белом платье от Chanel: Кристен Стюарт на премьере фильма

Кристен Стюарт пришла на презентацию фильма со своим участием

Кристен Стюарт. Фото: AFP

Голливудская актриса Кристен Стюарт, которая является лицом модного Дома Chanel, снимается в клипах модных музыкантов, да еще и не стесняется говорить о своей бисексуальности, пришла накануне на презентацию своего фильма в Торонто.

Кристен Стюарт Фото: AFP

Это была биографическая драма со сложным названием "Джеремая Терминатор ЛеРой", одна из ролей в которой досталась Стюарт. По такому поводу звезда пришла на красную дорожку в коротком белом платье из осенне-зимней коллекции Chanel. А дополнением к образу стали черные туфли на каблуке и небрежная укладка.

Кристен Стюарт Фото: AFP

Напомним, ранее барбадосская певица Рианна, которая не так давно произвела фурор во время Недели моды в Нью-Йорке, где презентовала новую коллекцию нижнего белья собственного бренда, теперь посетила мероприятие, посвященное годовщине ее бьюти-бренда под названием Fenty Beauty. Если несколько дней назад на свой же благотворительный бал Рианна надела необычный, но очень эффектный наряд белого цвета, то теперь звезда предпочла платье цвета фуксии от Calvin Klein с высоким разрезом и воланами, под которое подобрала босоножки в тон.