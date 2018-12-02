В белом платье с оголенными плечами: роскошный образ Светланы Тарабаровой

Звезда пришла на церемонию M1 Music Awards 2018

Светлана Тарабарова в платье украинского дизайнера. Фото: instagram/tarabarova

Светлана Тарабарова, которая поделилась своими новогодними приключениями в рамках адвент-календаря Сегодня.Lifestyle, была замечена минувшим вечером среди гостей церемонии музыкальной премии M1 Music Awards 2018.

Примечательно, что звезда появилась перед объективами камер в очень эффектном белом платье, созданном украинским дизайнером и подругой самой Светланы Катериной Савченко. Наряд очень эффектно оголял плечи, в то же время пышной юбкой и рукавами подчеркивая хрупкость фигуры Тарабаровой.

Светлана Тарабарова Фото: instagram/tarabarova

Дополнила образ звезда черными босоножками на тонких ремешках, сделав акцент на минимализме в образе.

Светлана Тарабарова Фото: instagram/tarabarova

Напомним, что "Певицей года" была названа Настя Каменских, надевшая по такому случаю эффектный черно-золотой наряд.

В не менее ярком образе на красную дорожку вышла Тина Кароль, чей фан-клуб также был отмечен статуэткой. Звезда надела нежно-бирюзовое платье на тонких бретельках в бельевом стиле. В области декольте его украшало красное кружево, а на ногах Кароль были ярко-красные босоножки с открытым носком.