В белоснежном костюме и рубашке в горох: стильный образ Мелании Трамп

Первая леди США вновь порадовала своих почитателей стильным нарядом

Мелания Трамп. Фото: AFP

Мелания Трамп, которая во время недавнего тура по Европе надела три незабываемых наряда, вместе со своим супругом, президентом США, посетила детский госпиталь, который является одним из крупнейших лечебных центров Америки и расположен в штате Огайо.

По такому случаю Мелания надела белоснежный костюм, под который подобрала туфли в тон и черную рубашку в белый горох. Завершили образ первой леди солнцезащитные очки и аккуратная прическа.

Мелания Трамп с мужем Дональдом Фото: AFP Мелания Трамп с мужем Дональдом Фото: AFP Мелания Трамп с мужем Дональдом Фото: AFP Мелания Трамп с мужем Дональдом Фото: AFP Мелания Трамп с мужем Дональдом Фото: AFP Мелания Трамп с мужем Дональдом Фото: AFP Мелания Трамп с мужем Дональдом Фото: AFP Мелания Трамп с мужем Дональдом Фото: AFP 1/8

Напомним, ранее Мелания Трамп вместе со своим супругом Дональдом посетила торжественный ужин с участием бизнес-лидеров. По такому случаю она выбрала красивое ажурное платье в розовых тонах и с ярким принтом. А вот с макияжем возникло небольшое недоразумение – очень бросались в глаза яркие румяна, с которыми визажист Мелании явно переборщил. В результате чего ее щеки приобрели слишком неестественный бронзовый оттенок.



