В белоснежном платье с кружевом: обнародован портрет королевы Рании к ее 50-летию

Королева Иордании отмечает день рождения 31 августа

Иорданская королева Рания 31 августа отпразднует свой день рождения. К юбилею Ее Величества обнародован новый официальный портрет Рании. Глядя на него сложно поверить, что женщине уже почти 50 лет.

На странице Vogue Arabia в Instagram опубликован снимок, на котором королева Рания позирует в белоснежном платье. Наряд с длинными рукавами, пуговицами и декором создан известным брендом из Саудовской Аравии Ashi Studio. Дизайнер Мохаммед Аши прокомментировал образ Рании изданию.

Королева Рания Фото: instagram.com/voguearabia

"Этот портрет Королевы Рании очень своевременный, он является для меня олицетворением безграничных возможностей и очень вдохновляет. Для меня большая честь, что она выбрала это платье, через которое я хотел показать силу и царственность. Желаю крепкого здоровья и поздравляю Ее Величество с днем рождения", – говорится в описании к посту.

Напомним, что ранее Королева Летиция вышла в свет в изумрудном платье с вышивкой.

А 72-летняя Мэй Маск позировала на шпильках в черном платье с рюшами.

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