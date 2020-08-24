В белой вышиванке и юбке: как Елена Зеленская выглядела на праздновании Дня Независимости
Первая Леди выбрала наряд от украинского дизайнера
Елена Зеленская вместе с президентом Украины Владимиром Зеленским приняла участие в мероприятиях в честь Дня Независимости Украины, которые состоялись сегодня, 24 августа, в Киеве. Для выхода в свет первая леди выбрала элегантный total white look.
Елена Зеленская успела зарекомендовать себя как стильная женщина. Мы неоднократно видели ее в потрясающих нарядах как мировых брендов, так и украинских. Например, вспомним ее аутфит в брючном костюме от SIX.
На сегодняшнем празднике супруга главы государства появилась в белой сорочке с полтавской вышивкой от ARTEMKLIMCHUK. Зеленская умело сочетала с блузой трендовую макси юбку в тон.
Свой образ она дополнила украшениями с жемчугом от украинской марки GUNIA Project и черными лодочками на низком каблуке.
Ранее мы рассказывали, как стильно выглядеть в вышиванке: подборка актуальных образов ко Дню Независимости.
Все подробности в спецтеме День Независимости-2020
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