В белой вышиванке и юбке: как Елена Зеленская выглядела на праздновании Дня Независимости

Первая Леди выбрала наряд от украинского дизайнера

Елена Зеленская вместе с президентом Украины Владимиром Зеленским приняла участие в мероприятиях в честь Дня Независимости Украины, которые состоялись сегодня, 24 августа, в Киеве. Для выхода в свет первая леди выбрала элегантный total white look.

Елена Зеленская успела зарекомендовать себя как стильная женщина. Мы неоднократно видели ее в потрясающих нарядах как мировых брендов, так и украинских. Например, вспомним ее аутфит в брючном костюме от SIX.

Владимир и Елена Зеленские Фото: instagram.com/zelenskiy_only/

На сегодняшнем празднике супруга главы государства появилась в белой сорочке с полтавской вышивкой от ARTEMKLIMCHUK. Зеленская умело сочетала с блузой трендовую макси юбку в тон.

Фото: instagram.com/uafirstlady/

Свой образ она дополнила украшениями с жемчугом от украинской марки GUNIA Project и черными лодочками на низком каблуке.

Фото: instagram.com/uafirstlady/

Ранее мы рассказывали, как стильно выглядеть в вышиванке: подборка актуальных образов ко Дню Независимости.

Все подробности в спецтеме День Независимости-2020

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