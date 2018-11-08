В бирюзовом пальто и с любимой сумкой: королевский выход Елизаветы II

Королева вышла в свет в ярком образе, который ей очень идет

Елизавета II. Фото: AFP

Елизавета II, не так давно посетившая торговый центр, возле которого ее ожидала толпа поклонников, в нежно-голубом пальто и шляпе, украшенной розовыми цветами, снова вышла в свет в ярком образе.

Королева Великобритании прибыла на торжественное открытие штаб-квартиры одной из известных в стране компаний. На ней было яркое бирюзовое пальто с черным воротником и шляпа в тон с черным цветком. Дополнила образ Елизавета II традиционно – черной сумкой и туфлями. А в разрезе пальто виднелось светлое платье с цветочным принтом.

Елизавета II Фото: AFP Елизавета II Фото: AFP Елизавета II Фото: AFP Елизавета II Фото: AFP Елизавета II Фото: AFP 1/5

Напомним, в честь приезда короля и королевы Нидерландов в Букингенском дворце прошел торжественный ужин, на который 92-летняя Елизавета II надела белое платье в пол с кружевной отделкой. Дополнили образ сумка и туфли в тон. Голову ее венчала корона с драгоценными камнями, а шею украшало не менее роскошное колье.

Ранее Елизавета II посетила свадьбу своей внучки, принцессы Евгении, куда надела длинное пальто небесно-голубого оттенка с золотым пуговицами, в разрезе которого виднелась голубая юбка в тон, расшитая золотым кружевом.