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В бирюзовом платье с декольте: новый выход Кейт Миддлтон

Герцогиня Кембриджская вышла в свет с принцемм Уильямом

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 09:20
Кейт Миддлтон. Фото: Getty
Кейт Миддлтон. Фото: Getty

Кейт Миддлтон, не так давно посетившая Имперский военный музей, где были представлены письма, написанные братьями ее прабабушки, в элегантном сапфировом платье, вышла в свет в красивом вечернем образе.

Герцог и герцогиня Кембриджские стали гостями церемонии вручения наград Tusk Conservation Awards, проходившей в Лондоне. Куда Кейт надела длинное бирюзовое платье от бренда Jenny Packham с глубоким декольте и кружевными короткими рукавами.

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Герцог и герцогиня Кембриджские
Фото: Getty

Под него герцогиня подобрала атласный клатч в тон и сверкающие босоножки на небольшой платформе.

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Клатч Кейт Миддлтон
Фото: Getty

Напомним, во время недавнего визита в Великобританию короля и королевы Нидерландов, в Букингемском дворце прошел торжественный банкет. По такому случаю Кейт надела длинное голубое платье с открытыми плечами и пышной юбкой от Alexander McQueen. Ее голову украшала массивная тиара, а шею – длинное колье из жемчуга  драгоценных камней. Выглядела при этом герцогиня просто невероятно. 

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Источник: "Сегодня"
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