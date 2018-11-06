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В блестящем пиджаке на голое тело: Хейли Болдуин следит за трендами

Модель посетила мероприятие в мерцающем костюме

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 08:01
Хейли Болдуин. Фото: Getty
Хейли Болдуин. Фото: Getty

Хоть после Эмили Ратаковски с ее пиджаками, надетыми на голое тело, сложно кого-либо удивить нескромным декольте, звезды все равно продолжают их носить. Не стала исключением и Хейли Болдуин, которая пришла на вечеринку в достаточно смелом образе.

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Хейли Болдуин
Фото: AFP

На мероприятие, состоявшееся в Голливуде, и посвященное запуску линии одежды, которую Хейли создала совместно с брендом Pretty Little Thing, звезда надела серебристый брючный костюм – пиджак с глубоким декольте и брюки-клеш. Дополнили образ Хейли лодочки цвета металлик и крупные серьги-кольца.

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Хейли Болдуин
Фото: Getty

Напомним, тем временем Хейли появится на страницах ноябрьского номера Harpers Bazaar в нарядах от Versace, Fendi, Chanel, Louis Vuitton, и Tommy Hilfiger, где расскажет о своих способах расслабления и снятия стресса.

Также ранее сообщалось, что модель решила сделать перерыв в карьере, чтобы больше времени проводить о своим возлюбленным, музыкантом Джастином Бибером.

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Источник: "Сегодня"
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