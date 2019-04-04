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В блузе с перьями и блестящих брюках: эпатажный образ Гвинет Пэлтроу

Голливудская звезда эпатировала публику в гламурном наряде

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 15:31
Гвинет Пэлтроу
Гвинет Пэлтроу
Фото: Getty Images

46-летняя Гвинет Пэлтроу, от которой 72-летний мужчина требует 3,1 миллиона долларов за нанесение телесных повреждений, решила кардинально изменить имидж и отказаться от привычных для актрисы сдержанных нарядов. 

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На днях Гвинет появилась на церемонии награждения GLAAD в Лос-Анджелесе и озадачила модных критиков, которые считают, что фигура Пэлтроу испортилась из-за неправильного подбора одежды. Для светского выхода актриса выбрала атласную блузу розового цвета от Peter Pilotto, декорированную необычным принтом и перьями страуса.

Гвинет Пэлтроу в розовой блузе с перьями на рукавах
Гвинет Пэлтроу в розовой блузе с перьями на рукавах
Фото: Getty Images

Гламурный образ звезды дополняли серые брюки с блестками и широким поясом на талии, а также серебристые босоножки на высоком каблуке. В прическе Гвинет осталась неизменной и решила просто распустить длинные волосы. А легкий нюдовый макияж создавал эффект натуральности. 

Напомним, Гвинет Пэлтроу показала редкое фото с 14-летней дочерью Эппл. Ранее Гвинет Пэлтроу похвасталась фигурой в белом бикини.

К слову, Гвинет Пэлтроу вышла замуж. Детали узнайте в нашем сюжете: 

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