В блузе с перьями и блестящих брюках: эпатажный образ Гвинет Пэлтроу

Голливудская звезда эпатировала публику в гламурном наряде

Гвинет Пэлтроу Фото: Getty Images

46-летняя Гвинет Пэлтроу, от которой 72-летний мужчина требует 3,1 миллиона долларов за нанесение телесных повреждений, решила кардинально изменить имидж и отказаться от привычных для актрисы сдержанных нарядов.

На днях Гвинет появилась на церемонии награждения GLAAD в Лос-Анджелесе и озадачила модных критиков, которые считают, что фигура Пэлтроу испортилась из-за неправильного подбора одежды. Для светского выхода актриса выбрала атласную блузу розового цвета от Peter Pilotto, декорированную необычным принтом и перьями страуса.

Гвинет Пэлтроу в розовой блузе с перьями на рукавах Фото: Getty Images

Гламурный образ звезды дополняли серые брюки с блестками и широким поясом на талии, а также серебристые босоножки на высоком каблуке. В прическе Гвинет осталась неизменной и решила просто распустить длинные волосы. А легкий нюдовый макияж создавал эффект натуральности.

Напомним, Гвинет Пэлтроу показала редкое фото с 14-летней дочерью Эппл. Ранее Гвинет Пэлтроу похвасталась фигурой в белом бикини.

К слову, Гвинет Пэлтроу вышла замуж. Детали узнайте в нашем сюжете:

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