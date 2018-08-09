В боди и ботфортах: Жизель Бюндхен и Даутцен Крез в рекламе Stuart Weitzman
Супермодели Жизель Бюндхен и Даутцен Крез стали лицом новой рекламной кампании бренда Stuart Weitzman
Появлением сразу двух супермоделей может похвастаться известный бренд Stuart Weitzman. В его новой рекламной кампании снялись Жизель Бюндхен и Даутцен Крез.
На опубликованных фото модели одеты в облегающие платья, кожаные юбки, боди, высокие ботфорты и даже яркие босоножки. Над воплощением фотосессии работали голландские фотографы Инез ван Ламсвеерде и Винудх Матадин.
Жизель Бюндхен и Даутцен Крез
Жизель Бюндхен и Даутцен Крез
Жизель Бюндхен и Даутцен Крез
Жизель Бюндхен и Даутцен Крез
Жизель Бюндхен и Даутцен Крез
Жизель Бюндхен и Даутцен Крез
Жизель Бюндхен и Даутцен Крез
Жизель Бюндхен и Даутцен Крез
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Напомним, ранее американская певица Селена Гомес опубликовала на своей страничке в Instagram фото новой сумочки, созданной в результате коллаборации с известным модным брендом Coach.
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Источник: "Сегодня"