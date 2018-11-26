В "чебурашке" от Stella McCartney: Дуа Липа поддерживает тренды

Певица появилась в шубе из искусственного меха

Дуа Липа. Фото: instagramdualipa

Британская исполнительница Дуа Липа, вышедшая на сцену во время одного из своих концертов в костюме от украинского дизайнера Ksenia Schnaider, теперь появилась на публике в шубе из искусственного меха.

В последнее время все больше модных брендов переходят к использованию искусственного меха. Среди наиболее известных от убийства животных уже отказались Burberry, Gucci, Versace и Michael Kors. Вот и Stella McCartney пошила шубу, которую тут же надела Дуа Липа, продемонстрировав таким образом свою поддержку мировому тренду. Пр этом звезда надела коричневые брюки из кожи, салатовый топ и золотистые лодочки с розовыми перьями.

Дуа Липа Фото: instagram/dualipa

Напомним, ранее в схожей шубе из искуственного меха появилась и украинская исполнительница Вера Брежнева, надевшая под нее золотые брюки, черные ботильоны и черную блузку.

А сама Дуа Липа ранее получила премию в категории "Соло артист" на церемонии вручения премии Men Of The Year Awards 2018.