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В чем встречать Новый год 2020: идеи образов, если вы празднуете дома, в ресторане или на море

Как подобрать наряд на Новый год 2020 – советы профессионального стилиста

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 17:25
В чем встречать Новый год 2020
В чем встречать Новый год 2020
Фото: Depositphotos

Наверняка у каждой из нас этот год прошел в режиме максимум. Когда так много сделала, но всегда казалось, что недостаточно, когда от потока событий не успевала и соцсети вести. Тем ценнее Новый год – праздник, когда смело можно разрешить себе вернуться в детство, где царит вечное счастье, много волшебных открытий, а невзгоды встречаются только в сказках. Среди способов быстрее вернуться в беззаботное состояние – подарки. Только в этот раз не ждите, а начинайте сами их дарить, и в первую очередь, себе.

Как выбрать качественные и практичные новогодние сувениры – видео:

Простой и приятный вариант – покупка праздничного наряда и аксессуаров. А для того, чтобы вам легче было определиться, какое платье выбрать на Новый год, мы подготовили ключевые образы, которые подойдут для любой встречи нового летоисчисления. Сегодня.Lifestyle поинтересовались у стилиста Анны Пономаренко, какие образы будут актуальными для встречи Нового года 2020.

Встречаем Новый год 2020 дома

Наряд на Новый год 2020
Наряд на Новый год 2020
Фото: Pinterest

Да здравствуют рождественские свитеры всех фасонов и мастей, а также стильные пижамы! Выберите смешной и/или уродливый свитер, надевайте любимые джинсы или юбку и дополняйте образ аксессуарами. Например, серьгами-елочками или актуальной массивной цепью. Если идея с пижамой вам ближе, выбирайте комплекты с новогодними мотивами и в соответствующей цветовой гамме – они создадут праздничное настроение, даже если у вас его нет. Отдельно обратите внимание на ткань: максимум натуральности и мягкости.

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Лайфхак: надевайте новогодний свитер с пижамными брюками для создания забавного и праздничного образа.

Что надеть в клуб для встречи Нового года

Какое платье выбрать на Новый год 2020
Фото: Pinterest
Какое платье выбрать на Новый год 2020
Фото: Pinterest
Какое платье выбрать на Новый год 2020
Фото: Pinterest
Какое платье выбрать на Новый год 2020
Фото: Pinterest
Какое платье выбрать на Новый год 2020
Фото: Pinterest
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Для жарких танцев в морозную ночь выбирайте трендовые ассиметричные платья, топы с пышными рукавами и кожаные шорты или юбки. Ткани с пайетками, серебристой нитью, ламе или неоновыми вставками в тренде и наиболее уместны в клубном полумраке. Крупные серьги и браслеты станут трендовым дополнением таких образов. Обувь выбирайте, исходя из удобства. Кроссовки на тракторной подошве и высокие сапоги из гладкой кожи одинаково популярны.

Новый год 2020: что надеть в ресторан

Подборка классических нарядов на Новый год 2020
Фото: Pinterest
Подборка классических нарядов на Новый год 2020
Фото: Pinterest
Подборка классических нарядов на Новый год 2020
Фото: Pinterest
Подборка классических нарядов на Новый год 2020
Фото: Pinterest
Подборка классических нарядов на Новый год 2020
Фото: Pinterest
1/5

Стильный комбинезон или комплект из жакета и юбки выделят вас из толпы любительниц платьев в пайетках. Комбинезоны могут быть как с шортами, так и с брюками, с открытыми плечами или с одним рукавом – выбирайте лучшую модель для себя. Жакет и юбка – универсальный комплект, так как могут быть из одного костюма, а могут из разных. Дополните образ поясом и сияющим браслетом.

Лайфхак: обувайте туфли, босоножки или ботильоны, сапоги оставьте для других выходов.

Горы: Новый год 2020

Что надеть на Новый год 2020
Что надеть на Новый год 2020
Фото: Pinterest

И снова на сцене появляется рождественский свитер. На горнолыжном курорте его можно сочетать с брюками-карго, джинсами или даже брюками в пайетках, если обстановка располагает. Впрочем, любой объемный свитер будет наиболее уместно выглядеть в изменчивом свете от камина.

Новый год 2020 на море: в чем встречать

Фото: Pinterest

Идеальная возможность выгулять струящееся платье из легкой ткани, модные босоножки с тонкими ремешками или мюли. Дополните его поясом-цепочкой, крупными серьгами и наслаждайтесь произведенным эффектом.

Напомним, ранее мы рассказывали, что надеть на новогодний корпоратив 2020: идеи с фото.

Все подробности в спецтеме Новый год 2020

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