В черном боди с юбкой от Dior: Натали Портман сходила на премьеру "Мстителей"

Актриса кокетливо позировала перед фотографами

Натали Портман Фото: AFP

Появление голливудской актрисы Натали Портман на ковровой дорожке премьеры заключительной части "Мстители: Финал" вызвало немалое удивление у поклонников, ведь персонажа Джейн Фостер (возлюбленная Тора) мы не видели с 2013 года. Однозначно, фанаты ликуют.

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Ко всему, Натали Портман очаровала своим черным нарядом от Dior – боди из тонкой шерсти с деликатным галстуком в ансамбле с пышной юбкой и высоким разрезом. Отметим, что актриса в последнее время появляется на публике именно в черных нарядах, что очень к лицу Натали.

Натали Портман в total black от Dior Фото: AFP

Подол длинной юбки был декорирован светлой вышивкой, что придавало наряду экстравагантности. Свой светский look Натали Портман завершила миниатюрными серьгами и черными туфлями с ремешком на щиколотке.

Напомним, ранее Натали стала гостьей гала-вечера танцевального проекта L.A. Dance Project's Gala, куда пришла поддержать своего супруга, Бенджамина Мильпье, в длинном красном платье от Christian Dior, которое дополнил атласный клатч в тон и украшения из белого металла.

А на фестиваль AFI Fest - Американского института кинематографии, проходившего в Калифорнии, пришла в роскошном кутюрном платье из последней коллекции Christian Dior.

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