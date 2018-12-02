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В черной полосатой пижаме: Мишель Обама презентовала книгу мемуаров

Очередная презентация книги состоялась в Нью-Йорке

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 08:42
Мишель Обама. Фото: AFP
Мишель Обама. Фото: AFP

Мишель Обама последнее время то и делает, что презентует свою новую книгу мемуаров, получившую название "Становление". На днях в одном из магазинов Нью-Йорка она снова была замечена в окружении своих поклонников.

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Презентация книги Мишель Обамы
Фото: AFP

Преданные читатели пришли за автографом в книжный Barnes & Noble, где их уже ожидал автор. На встречу Мишель надела черный брючный костюм в тонкую белую полоску, который напоминал стильную дневную пижаму, так любимую многими модницами. Дополнением к образу стали белые туфли на каблуке и светло-коричневая сумка.

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Мишель Обама выпустила книгу "Становление"
Фото: AFP

Напомним, что в своей новой книге Мишель Обама рассказала не только истории из семейной жизни с Бараком Обамой, но и о своем отношении к нынешней политической ситуации в стране и действующему президенту Америки Дональду Трампу.

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Презентация книги Мишель Обамы
Фото: AFP

Ранее Мишель Обама во время шоу на телеканале NBC рассказала, что находилось в бирюзовой коробке, которую ей подарила супруга президента США Дональда Трампа перед инаугурацией в 2017 году. 

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Источник: "Сегодня"
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