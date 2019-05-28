В честь Элтона Джона Gucci выпустили необычные очки

Модный дом приставлял две модели очков культовому певцу

Элтон Джон на премьере фильма «Рокетмен» в очках Gucci Фото: Getty Images

Модный дом Gucci вдохновился эксцентричностью культового исполнителя Элтона Джона, в результате чего "на свет" появилось истинное произведение искусства – необычные солнцезащитные очки.

К слову, Элтон Джон рассказал о своем первом сексуальном опыте:

Созданные модели очков - пример тесных отношений Gucci с Элтоном Джоном, которые начались в прошлом году с образов, созданных для шоу сезона весна-лето 2018. Позже бренд выпустил серию тоутов с обложками пластинок артиста, а затем бренд пригласили создать гардероб для трехлетнего прощального всемирного тура Элтона Джона Farewell Yellow Brick Road.

Солнцезащитные очки Gucci Фото: Gucci.com Солнцезащитные очки Gucci Фото: Gucci.com Солнцезащитные очки Gucci Фото: Gucci.com Солнцезащитные очки Gucci Фото: Gucci.com 1/4

Оптика первой модели выполнена в любимой форме певца – сердец. Очки полностью состоят из блестящей темно-синей оправы, усыпанной кристаллами Swarovski. Вторая пара уже несколько видоизменена на квадратную форму с блестящей синей рамкой, также украшенной Swarovski оранжевого оттенка, и градиентными линзами им в тон.

Напомним, что в минувшем году Элтон Джон был вынужден отменить концерт из-за серьезной болезни. Тогда музыкант не смог выступить во Флориде по причине воспаленного уха. Однако тогда пришедшие на мероприятие фанаты певца были возмущены, потому что об отмене концерта им сообщили только через 20 минут после того, как он должен был начаться.

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