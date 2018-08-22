В честь модели Ирины Шейк назвали сумку
Один из французских брендов использовал имя российской модели для названия своей новой сумки
Французский бренд The Kooples славится своим сотрудничеством со всемирно известными моделями. На его счету уже есть именные сумки Эмили Ратаковски и Стеллы Максвелл. А теперь настал черед Ирины Шейк. Российская модель создала для бренда сумку, которая была названа в ее же честь – Irina.
Сумка доступна в двух цветах – красном и черном. И в двух размерах – маленьком и среднем. Для создания модели используется два материала – сафьяновая и крокодиловая кожа. Она уже есть в продаже и стоит от 395 до 575 долларов.
Напомним, ранее Ирина Шейк разместила в своем Instagram несколько снимков с вечеринки на Ибице. Судя по всему, главным условием попасть на мероприятие был дресс-код, по причине чего все гости были одеты в блестящие наряды или костюмы с металлическими элементами. Не отставала от них и Ирина, выбравшая для вечера платье цвета золота с глубоким вырезом, полностью украшенное золотыми пластинами, напоминающими перья.