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В честь модели Ирины Шейк назвали сумку

Один из французских брендов использовал имя российской модели для названия своей новой сумки

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 15:54
Модель Ирина Шейк. Фото: instagram/irinashayk
Модель Ирина Шейк. Фото: instagram/irinashayk

Французский бренд The Kooples славится своим сотрудничеством со всемирно известными моделями. На его счету уже есть именные сумки Эмили Ратаковски и Стеллы Максвелл. А теперь настал черед Ирины Шейк. Российская модель создала для бренда сумку, которая была названа в ее же честь – Irina.

Сумка доступна в двух цветах – красном и черном. И в двух размерах – маленьком и среднем. Для создания модели используется два материала – сафьяновая и крокодиловая кожа. Она уже есть в продаже и стоит от 395 до 575 долларов.

Сумка, названая в честь Ирины Шейк
Фото: The Kooples
Сумка, названая в честь Ирины Шейк
Фото: The Kooples
Сумка, названая в честь Ирины Шейк
Фото: The Kooples
Сумка, названая в честь Ирины Шейк
Фото: The Kooples
Сумка, названая в честь Ирины Шейк
Фото: The Kooples
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Напомним, ранее Ирина Шейк разместила в своем Instagram несколько снимков с вечеринки на ИбицеСудя по всему, главным условием попасть на мероприятие был дресс-код, по причине чего все гости были одеты в блестящие наряды или костюмы с металлическими элементами. Не отставала от них и Ирина, выбравшая для вечера платье цвета золота с глубоким вырезом, полностью украшенное золотыми пластинами, напоминающими перья. 

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сумка бренд Ирина Шейк The Kooples
Источник: "Сегодня"
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