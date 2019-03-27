В дизайнерском платье и бюджетном костюме Zara: новый выход королевы Летиции

Испанская королева поразила новыми образами

Королева Летиция Фото: AFP

Королева Летиция, которая сейчас перебывает с официальном визитом в Аргентине и уже успела сменить третий наряд на вечернее платье с глубоким декольте, на этот раз восхитила двумя новыми образами – бюджетным костюмом Zara и роскошным дизайнерским платьем.

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Не смотря на огромную разницу в цене, платье и костюм смотрелись на испанской королеве неотразимо. Для официальной встречи в выставочном центре Буэнос-Айреса жена короля Филиппа выбрала коралловый наряд бюджетного бренда Zara. К монохромному образу 46-летняя королева подобрала драгоценную брошку в виде пчелы и черные туфли на каблуках.

Королева Летиция в коралловом костюме от Zara Фото: Getty Images

Жена короля Испании Летиция украсила монохромный костюм драгоценной брошкой Фото: AFP

А вечером на торжественно приеме в отеле Летиция появилась в роскошном платье вишневого цвета, которое оголяло утонченные плечи и руки королевы. Светский выход она дополнила маленьким клатчем черного цвета, прозрачными туфлями с черными вставками и бриллиантовыми украшениями.

Испанская королева Летиция в вечернем платье вишневого цвета и с оголенными плечами Фото: AFP

Напомним, ранее Летиция посетила юбилей газеты, куда надела очень эффектное изумрудное платье с вышивкой и плиссированной юбкой от бренда Sandro. На ногах ее были черные лаковые лодочки Prada, а в руках – клатч Nina Ricci в тон.

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