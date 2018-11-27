В джинсах и красных перчатках: папарацци словили ночью Меланию Трамп

Первая леди США как раз вернулась из Флориды

Мелания Трамп. Фото: Getty

Мелания Трамп, не так давно посетившая церемонию помилования индеек в эффектном разноцветном пальто от Dior и замшевых сапогах Christian Louboutin, была замечена ночью на вертолетной площадке. Эта поездка не была официальной, однако выглядела она не менее стильно.

Мелания Трамп Фото: Getty

Папарацци застигли президентскую чету Америки во время возвращения из Флориды, где они праздновали День благодарения. По трапу Мелания спустилась в темно-синем пальто, классических синих джинсах и высоких сапогах с широким прямым голенищем. Однако акцент первая леди решила сделать на аксессуарах, надев красные кожаные перчатки.

Мелания Трамп Фото: Getty

Напомним, на днях Мелания Трамп встретилась в сером клетчатом пальто с морскими пехотинцами, участвовавшими в тушении пожара в Arthur Capper Public Housing, случившегося в сентябре. На встрече с ними первая леди снова продемонстрировала свою любовь к клетке.