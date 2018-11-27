Продолжая просматривать сайт, вы подтверждаете, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ua | Ru

В джинсах и красных перчатках: папарацци словили ночью Меланию Трамп

Первая леди США как раз вернулась из Флориды

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 09:55
Мелания Трамп. Фото: Getty
Мелания Трамп. Фото: Getty

Мелания Трамп, не так давно посетившая церемонию помилования индеек в эффектном разноцветном пальто от Dior и замшевых сапогах Christian Louboutin, была замечена ночью на вертолетной площадке. Эта поездка не была официальной, однако выглядела она не менее стильно.

gettyimages-1065228840
Мелания Трамп
Фото: Getty

Папарацци застигли президентскую чету Америки во время возвращения из Флориды, где они праздновали День благодарения.  По трапу Мелания спустилась в темно-синем пальто, классических синих джинсах и высоких сапогах с широким прямым голенищем. Однако акцент первая леди решила сделать на аксессуарах, надев красные кожаные перчатки.

gettyimages-1065228854
Мелания Трамп
Фото: Getty

Напомним, на днях Мелания Трамп встретилась в сером клетчатом пальто с морскими пехотинцами, участвовавшими в тушении пожара в Arthur Capper Public Housing, случившегося в сентябре. На встрече с ними первая леди снова продемонстрировала свою любовь к клетке.

Еще несколько материалов по теме:
В клетчатом пальто: Мелания Трамп прибыла на место трагедии в Питтсбурге В роскошном пальто от Dior: Мелания Трамп спасала от смерти индеек Мелания Трамп переборщила с румянами Снова рискует нарваться на скандал: Мелания Трамп встретилась с детьми в пиджаке из кожи Черное и серое: два строгих образа Мелании Трамп в Париже
перчатки День благодарения пальто первая леди акцент Мелания Трамп первая леди США
Источник: "Сегодня"
Реклама

Новости партнеров

Новости партнеров