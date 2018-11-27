В джинсах и красных перчатках: папарацци словили ночью Меланию Трамп
Первая леди США как раз вернулась из Флориды
Мелания Трамп, не так давно посетившая церемонию помилования индеек в эффектном разноцветном пальто от Dior и замшевых сапогах Christian Louboutin, была замечена ночью на вертолетной площадке. Эта поездка не была официальной, однако выглядела она не менее стильно.
Папарацци застигли президентскую чету Америки во время возвращения из Флориды, где они праздновали День благодарения. По трапу Мелания спустилась в темно-синем пальто, классических синих джинсах и высоких сапогах с широким прямым голенищем. Однако акцент первая леди решила сделать на аксессуарах, надев красные кожаные перчатки.
Напомним, на днях Мелания Трамп встретилась в сером клетчатом пальто с морскими пехотинцами, участвовавшими в тушении пожара в Arthur Capper Public Housing, случившегося в сентябре. На встрече с ними первая леди снова продемонстрировала свою любовь к клетке.