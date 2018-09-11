В элегантном белом: Николь Кидман на кинофестивале

Австралийская звезда Николь Кидман посетила кинофестиваль в Торонто

Николь Кидман. Фото: AFP

51-летняя австралийская актриса Николь Кидман прибыла на кинофестиваль в Торонто, где уже накануне побывала эпатажная певица Леди Гага, выбравшая для красной дорожки черное облегающее платье из бархата от Giorgio Armani с болеро, которое превращалось в фату, делая образ просто невероятным. Правда Кидман решила быть чуть скромнее, предпочтя белый строгий брючный костюм.

Его пиджак был украшен накладными карманами, а блузка в тон – рюшами. Дополнила образ Николь элегантными туфлями-лодочками, а волосы собрала сзади.

Николь Кидман Фото: AFP Николь Кидман Фото: AFP Николь Кидман Фото: AFP Николь Кидман Фото: AFP Николь Кидман Фото: AFP 1/5

Напомним, на этом же кинофестивале ранее была замечена американская актриса Кристина Хендрикс, известная своей ролью в сериале "Безумцы", пришедшая в элегантном красном платье, подчеркнувшем ее роскошный бюст.

Красную дорожку также посетила еще одна кинодива - Эмбер Херд, которая выбрала странный наряд. Ее платье на бретельках было очень облегающим, декольте глубоким, а выпирающие соски практически не оставляли места для фантазии.