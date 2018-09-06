В эпатажном платье от Versace: новый выход Роузи Хантингтон-Уайтли
Модель Роузи Хантингтон-Уайтли пришла на вечеринку в сексуальном черном платье
Модель Роузи Хантингтон-Уайтли, которая недавно показала фото с сыном, в числе прочих гостей посетила церемонию вручения ежегодной премии GQ Men of the Year.
По такому случаю Роузи выбрала платье Atelier Versace 1992 года, которое дополнила босоножками Versace из новой коллекции.
Хотя платье было элегантным и отлично сидело на модели, выглядело оно немного эпатажным, поскольку издали создавалось впечатление, будто на груди оно состоит лишь из тонких лент.
Напомним, также церемонию, куда голливудская звезда Кейт Бекинсэйл пришла в очень откровенном платье, больше напоминающем купальник со шлейфом, посетила Мэй Маск – 70-летняя модель, диетолог и мать изобретателя и основателя компании Tesla Motors Илона Маска.
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Источник: "Сегодня"