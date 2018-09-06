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В эпатажном платье от Versace: новый выход Роузи Хантингтон-Уайтли

Модель Роузи Хантингтон-Уайтли пришла на вечеринку в сексуальном черном платье

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 17:10
Роузи Хантингтон-Уайтли. Фото: Getty
Роузи Хантингтон-Уайтли. Фото: Getty

Модель Роузи Хантингтон-Уайтли, которая недавно показала фото с сыном, в числе прочих гостей посетила церемонию вручения ежегодной премии GQ Men of the Year.

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Роузи Хантингтон-Уайтли
Фото: Getty

По такому случаю Роузи выбрала платье Atelier Versace 1992 года, которое дополнила босоножками Versace из новой коллекции.

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Роузи Хантингтон-Уайтли
Фото: Getty

Хотя платье было элегантным и отлично сидело на модели, выглядело оно немного эпатажным, поскольку издали создавалось впечатление, будто на груди оно состоит лишь из тонких лент.

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Роузи Хантингтон-Уайтли
Фото: Getty

Напомним, также церемонию, куда голливудская звезда Кейт Бекинсэйл пришла в очень откровенном платье, больше напоминающем купальник со шлейфом, посетила Мэй Маск – 70-летняя модель, диетолог и мать изобретателя и основателя компании Tesla Motors Илона Маска.

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Источник: "Сегодня"
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