В эпатажном платье от Versace: новый выход Роузи Хантингтон-Уайтли

Модель Роузи Хантингтон-Уайтли пришла на вечеринку в сексуальном черном платье

Роузи Хантингтон-Уайтли. Фото: Getty

Модель Роузи Хантингтон-Уайтли, которая недавно показала фото с сыном, в числе прочих гостей посетила церемонию вручения ежегодной премии GQ Men of the Year.

Роузи Хантингтон-Уайтли Фото: Getty

По такому случаю Роузи выбрала платье Atelier Versace 1992 года, которое дополнила босоножками Versace из новой коллекции.

Роузи Хантингтон-Уайтли Фото: Getty

Хотя платье было элегантным и отлично сидело на модели, выглядело оно немного эпатажным, поскольку издали создавалось впечатление, будто на груди оно состоит лишь из тонких лент.

Роузи Хантингтон-Уайтли Фото: Getty

Напомним, также церемонию, куда голливудская звезда Кейт Бекинсэйл пришла в очень откровенном платье, больше напоминающем купальник со шлейфом, посетила Мэй Маск – 70-летняя модель, диетолог и мать изобретателя и основателя компании Tesla Motors Илона Маска.