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В небесно-голубом пальто и платье: элегантный образ Брижит Макрон

Первая леди Франции поразила голубым total look

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 18:02
Брижит и Эммануэль Макрон
Брижит и Эммануэль Макрон
Фото: AFP

Первая леди Франции Брижит Макрон умеет быть разной и умело менять образы. Совсем недавно жена президента Франции появилась на футбольном матче в джинсах и кроссовках, а теперь для официального приема выбрала элегантный небесно-голубой total look.

65-летняя Брижит Макрон в курортном городе Ницца появилась в пальто и платье-футляр одного оттенка. Деловой и женственный наряд первой леди был довершен темно-коричневым клатчем и туфлями на высоких каблуках.

Брижит Макрон в голубом пальто и платье-футляре
Брижит Макрон в голубом пальто и платье-футляре
Фото: AFP

Держа за руку своего мужа Эммануэля Макрона, Брижит просто сияла от счастья и очень свежо выглядела в таком оттенке. К тому же, светлый цвет волос и объемная укладка придали бывшей учительнице особого шарма. 

Брижит Макрон продемонстрировала стройные ноги
Брижит Макрон продемонстрировала стройные ноги
Фото: AFP

Напомним, ранее Брижит Макрон вышла в свет в очень короткой юбке, посетив парижский Институт Франции. Ранее президентская чета Франции побывала Бельгии, где в их честь состоялся праздничный ужин. Куда Брижит надела черное платье от Louis Vuitton с блестящими серебристыми вставками и серебристые лодочки.

Также смотрите в нашем видео, как Брижит Макрона делала ремонт в Елисейском дворце:

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