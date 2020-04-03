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В Италии после госпитализации умер культовый дизайнер обуви

Серджио Росси было 84 года

Анастасия Очеретнюк
Сегодня, 14:06

В Италии скончался знаменитый модельер Серджио Росси. 84-летний мужчина за несколько дней до смерти был госпитализирован в одну из больниц итальянского города Чезена. Медики подозревают, что у дизайнера был коронавирус. Также сегодня стало известно о смерти еще одной жертвы COVID-19 – британского комика Эдди Ларджи.

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О смерти владельца обувного бренда Sergio Rossi сообщает местное издание WWD. Пока официальную причину смерти не называют, также не известна и дата похорон.

Серджио Росси
Серджио Росси
Фото: Instagram

Отметим, что в 60-х Серджио Росси запустил свою торговую марку и начал сотрудничество с такими культовыми брендами как Versace и Dolce & Gabbana.

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Недавно мы писали, что от коронавируса умерла сестра короля Испании – принцесса Мария Тереза.

Минздрав призывает: при первых симптомах респираторных заболеваний обязательно позвоните семейному врачу. Оставайтесь дома! Самоизоляция – самый действенный способ обезопасить себя от инфицирования.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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