В изумрудном платье: стройная Кейт Миддлтон вышла в свет

Герцогиня Кембриджская посетила организацию, помогающую нуждающимся

Кейт Миддлтон Фото: Getty

Кейт Миддлтон, не так давно посетившая Королевский театр в Лондоне, куда пришла в фиолетовом платье, снова порадовала публику своим появлением.

Кейт Миддлтон. Фото: AFP

На этот раз герцогиня Кембриджская посетила фонд Family Action, помогающий детям и неблагополучным семьям. В ближайшем будущем под руководством Кейт в стране будет запущена специальная бесплатная линия поддержки, позвонив на которую, каждый, кто нуждается в психологической помощи, сможет пообщаться с добровольцами. Также будет доступно общение в электронном формате – через письма или сообщения.

Кейт Миддлтон. Фото: Getty

Для официального визита в организацию герцогиня выбрала красивое зеленое платье от бренда Beulah с тонким ремешком на талии. Дополнили образ замшевые лодочки, клатч и слегка завитые локоны.

Напомним, на днях Кейт Миддлтон вместе с принцем Уильямом были замечены на службе в церкви Святой Марии Магдалины, что в Сандрингеме.

А буквально на прошлой неделе, 9 января, герцогиня отпраздновала свой день рождения. По случаю чего мы собрали десять самых эффектных образов, в которых она появлялась на публике в минувшем году.