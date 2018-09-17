В клетчатом костюме и очках: новый стильный образ Кейт Бланшетт
Голливудская звезда Кейт Бланшетт посетила премьеру фильма со своим участием
Кейт Бланшетт, которая не так давно посетила премьеру сказочного фильма со своим участием "Тайна дома с часами" в Лондоне, куда надела элегантное платье изумрудного цвета, теперь пришла на премьеру этой же ленты, только в Лос-Анджелесе.
Премьера картины режиссера Элая Рота состоялась в Китайском кинотеатре TCL. Для выхода в свет Кейт предпочла надеть брючный костюм в черно-белую клетку. А дополнением к образу послужили минималистичные черные босоножки и солнцезащитные очки в оправе синего цвета.
Напомним, на днях первая леди Франции Брижит Макрон со своим супругом Эмманюэлем принимали в гостях японского наследного принца Нарухито. По случаю чего она надела элегантное платье светлого сиреневого оттенка.
А во время Недели моды, проходившей в Нью-Йорке, улицы города наводнили модники, одним из самых ярких аксессуаров которых были сумки. С лучшими из них можно ознакомиться в нашей подборке.