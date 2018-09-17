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В клетчатом костюме и очках: новый стильный образ Кейт Бланшетт

Голливудская звезда Кейт Бланшетт посетила премьеру фильма со своим участием

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 10:33
Кейт Бланшетт. Фото: AFP
Кейт Бланшетт. Фото: AFP

Кейт Бланшетт, которая не так давно посетила премьеру сказочного фильма со своим участием "Тайна дома с часами" в Лондоне, куда надела элегантное платье изумрудного цвета, теперь пришла на премьеру этой же ленты, только в Лос-Анджелесе.

Премьера картины режиссера Элая Рота состоялась в Китайском кинотеатре TCL. Для выхода в свет Кейт предпочла надеть брючный костюм в черно-белую клетку. А дополнением к образу послужили минималистичные черные босоножки и солнцезащитные очки в оправе синего цвета.

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Кейт Бланшетт
Фото: AFP

Напомним, на днях первая леди Франции Брижит Макрон со своим супругом Эмманюэлем принимали в гостях японского наследного принца Нарухито. По случаю чего она надела элегантное платье светлого сиреневого оттенка.

А во время Недели моды, проходившей в Нью-Йорке, улицы города наводнили модники, одним из самых ярких аксессуаров которых были сумки. С лучшими из них можно ознакомиться в нашей подборке.

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Источник: "Сегодня"
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