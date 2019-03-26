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В клетчатом пальто и красном платье: Катя Осадчая устроила фотосессию с собакой

Украинская телеведущая появилась в новом образе

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 16:20
Украинская ведущая Екатерина Осадчая
Украинская ведущая Екатерина Осадчая
Фото: instagram.com/kosadcha

Украинская ведущая Катя Осадчая, которая удивила красной шляпой с огромными полями, примеряла стильное пальто с длинным платьем для новой фотосессии.

На опубликованных снимках в Instagram Катя вместе с белым лабрадором позирует на улицах Киева. Для новой фотосессии ведущая выбрала пальто в мелкую черно-белую клетку, из-под которого виднеется шифоновое красное платье в пол. Светлые волосы Кати Осадчей аккуратно собраны, а в макияже преобладают нюдовые оттенки.

Осадчая в красном платье и клетчатом пальто
Осадчая в красном платье и клетчатом пальто
Фото: instagram.com/kosadcha

Вместе со стильной Катей позирует и светлый лабрадор в серебристом комбинезоне. Звезда призналась, что ждет пополнения в семье, ведь у нее никогда не было четвероногого друга. 

Катя на фотосессии в красном длинном платье из шифона
Катя на фотосессии в красном длинном платье из шифона
Фото: instagram.com/kosadcha

"Рано или поздно каждый ребенок просит собаку. Я, затаив дыхание, жду этого события в нашей семье, ведь никогда не было собаки, в моем детстве были только коты" – написала Осадчая под фото. 

Днями ранее украинская ведущая в прозрачном лавандовом платье возмутила подписчиков, которые посчитали такой наряд схожим со шторами. 

Также недавно Катя Осадчая примерила изумрудный пиджак с леопардовым принтом, который очень моден в нынешнем сезоне.

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