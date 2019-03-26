В клетчатом пальто и красном платье: Катя Осадчая устроила фотосессию с собакой
Украинская телеведущая появилась в новом образе
Украинская ведущая Катя Осадчая, которая удивила красной шляпой с огромными полями, примеряла стильное пальто с длинным платьем для новой фотосессии.
На опубликованных снимках в Instagram Катя вместе с белым лабрадором позирует на улицах Киева. Для новой фотосессии ведущая выбрала пальто в мелкую черно-белую клетку, из-под которого виднеется шифоновое красное платье в пол. Светлые волосы Кати Осадчей аккуратно собраны, а в макияже преобладают нюдовые оттенки.
Вместе со стильной Катей позирует и светлый лабрадор в серебристом комбинезоне. Звезда призналась, что ждет пополнения в семье, ведь у нее никогда не было четвероногого друга.
"Рано или поздно каждый ребенок просит собаку. Я, затаив дыхание, жду этого события в нашей семье, ведь никогда не было собаки, в моем детстве были только коты" – написала Осадчая под фото.
Днями ранее украинская ведущая в прозрачном лавандовом платье возмутила подписчиков, которые посчитали такой наряд схожим со шторами.
Также недавно Катя Осадчая примерила изумрудный пиджак с леопардовым принтом, который очень моден в нынешнем сезоне.
Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram