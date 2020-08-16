В Копенгагене стартовала Неделя моды офлайн: лучшие streetslyle-образы гостей

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В этом году Неделя моды в Копенгагене началась на несколько дней позже запланированного. И хотя из-за пандемии коронавируса некоторые ивенты в рамках этого fashion события перевели в онлайн формат, некоторые бренды все же рискнули провести показы традиционным способом.

Сегодня.Lifestyle собрали самые интересные и яркие образы уличных модниц Копенгагена. В фаворитах у девушек – casual, спорт и шик. Они удачно миксуют эти три стиля, при этом цветовая гамма может быть как сдержанной, так и совершенно смелой.

Неделя моды в Копенгагене Фото: instagram.com/cgstreetstyle

Оверсаайз отлично гармонирует с элегантностью, а нежные платья в цветочный принт все еще можно носить с грубыми ботинками. Не обошли красотки стороной и трендовые в этом сезоне блузы с открытыми плечами, а также пышными объемными рукавами, которые образуют потрясающий look с шортами и классическими брюками.

Неделя моды в Копенгагене Фото: instagram.com/cgstreetstyle Неделя моды в Копенгагене Фото: instagram.com/cgstreetstyle Неделя моды в Копенгагене Фото: instagram.com/cgstreetstyle Неделя моды в Копенгагене Фото: instagram.com/cgstreetstyle Неделя моды в Копенгагене Фото: instagram.com/cgstreetstyle Неделя моды в Копенгагене Фото: instagram.com/cgstreetstyle 1/6

Отдельно хочется выделить сумочки в минималистичном стиле, которые подходят как классическому, так и к спортивному образу. Хотя, глядя на фото с улиц Копенгагена, сложно дать точное определение большинству аутфитов.

Неделя моды в Копенгагене Фото: instagram.com/cgstreetstyle Неделя моды в Копенгагене Фото: instagram.com/cgstreetstyle Неделя моды в Копенгагене Фото: instagram.com/cgstreetstyle Неделя моды в Копенгагене Фото: instagram.com/cgstreetstyle Неделя моды в Копенгагене Фото: instagram.com/cgstreetstyle Неделя моды в Копенгагене Фото: instagram.com/cgstreetstyle 1/6

Корсеты, вязанные вещи, острые носки и плетеные сумки – все это вполне может стать главными трендами следующего сезона. Но главным атрибутом, наверняка, остается защитная маска.

Неделя моды в Копенгагене Фото: instagram.com/cgstreetstyle Неделя моды в Копенгагене Фото: instagram.com/cgstreetstyle Неделя моды в Копенгагене Фото: instagram.com/cgstreetstyle Неделя моды в Копенгагене Фото: instagram.com/cgstreetstyle Неделя моды в Копенгагене Фото: instagram.com/cgstreetstyle Неделя моды в Копенгагене Фото: instagram.com/cgstreetstyle 1/6

Напомним, что недавно мы писали о ТОП-5 модных аксессуаров этого года, а также рассказывали, какие самые модные сумки сезона 2020-2021.

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