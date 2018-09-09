Продолжая просматривать сайт, вы подтверждаете, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ua | Ru

В корсете и трусах: странный наряд Беллы Хадид на вечеринке Harper’s Bazaar

Модель Белла Хадид пришла на вечеринку в странном наряде, который привлек всеобщее внимание

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 13:26
Белла Хадид. Фото: Getty
Белла Хадид. Фото: Getty

В Нью-Йорке, где как раз проходит Неделя моды, открывшаяся показом дизайнера Тома Форда, состоялась вечеринка модного глянцевого журнала Harper’s Bazaar, на которой присутствовали самые яркие звезды мира моды и шоу-бизнеса. Среди прочих гостей была и Белла Хадид – одна из самых топовых моделей нашего времени.

Объектом всеобщего внимания стал наряд Беллы. На модели был надет облегающий комбинезон телесного цвета. Талию при этом подчеркивал корсет, а сквозь ткань были прекрасно видны трусы.

gettyimages-1028998126
Белла Хадид
Фото: Getty

Дополнила образ звезда прозрачными туфлями, массивными браслетами из драгоценных камней и красивым мерцающим клатчем обтекаемой формы. Не меньше впечатлило и декольте Хадид, продемонстрировавшее все ее прелести.

gettyimages-1028998142
Белла Хадид
Фото: Getty

Напомним, на днях странным нарядом впечатлила Ники Минаж, которая пришла на церемонию награждения премии Front Row Fashion Media Awards, куда надела наряд фиолетового цвета, больше похожий на балахон, перехваченный на талии черным поясом. Платье полностью было украшено сверкающими стразами и перьями, а на груди, как всегда, было полупрозрачным.

Еще несколько материалов по теме:
"Как дешевка": Ани Лорак раскритиковали за прозрачный комбинезон Джей Ло показала стройные ноги в изумрудном платье и чувственный поцелуй с бойфрендом Алессандра Амбросио вышла в свет в прозрачном наряде с декольте Ассия Ахат удивила оригинальным нарядом
вечеринка комбинезон корсет белла хадид эпатажный образ
Источник: "Сегодня"
Реклама

Новости партнеров

Новости партнеров