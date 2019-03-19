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В кожаном плаще и с короткой прической: Слава Каминская примеряла дерзкий наряд

Певица в новом образе напомнила героиню фильма "Матрица"

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 14:30
Украинская певица Слава Каминская
Украинская певица Слава Каминская
Фото: clutch.ua

Солистка популярной украинской группы НеАнгелы Слава Каминская, которая ранее подчеркнула свои роскошные формы в платье украинского дизайнера, удивила дерзким образом в стиле 90-х. Украинская знаменитость поделилась новым снимком в Instagram.

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На фото Слава позирует в лаковом кожаном плаще насыщенного зеленого цвета с яркой желтой подкладкой. Look артистки дополняют кожаные лосины и тренд этого сезона – грубые черные ботинки на шнуровке. При этом певица сидит на дорожном чемодане.

Солистка группы НеАнгелы в дерзком образе
Солистка группы НеАнгелы в дерзком образе
Фото: instagram.com/babaslavka

Многие подписчики в комментариях отметили, что им такой образ напомнил героину фильма "Матрица". Также фанатов смутила новая прическа звезда – короткие волосы светлого оттенка. Возможно из-за светакоррекции и ракурса стрижка Славы смотрится иначе, чем в реальной жизни. 

Сама же артистка подписала свой пост достаточно просто: "Решила сменить фото".

Напомним, не так давно Слава Каминская, которая замужем за пластическим хирургом Эдгаром Каминским, показала свои фото до пластических операций. При этом ранее звезда рассказала, что ее муж к изменениям ее внешности не имеет никакого отношения.

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