В красном клетчатом костюме: Надя Дорофеева повторила трюк Ким Кардашьян

Звезда поделилась смешными фото со съемок

Надя Дорофеева. Фото: instagram/nadyadorofeeva

Надя Дорофеева, не так давно опубликовавшая на своей странице в Instagram фото в новых кроссовках, снова порадовала подписчиков.

Звезда разместила снимок в соцсети, на котором запечатлена в клетчатом красном костюме вместе со своим партнером Позитивом. При этом артистка стоит, выгнув спину, а на ее копчике красуется пластиковая бутылка с колой.

Надя Дорофеева Фото: instagram/nadyadorofeeva

Также есть видео, на котором Надя проделывает этот трюк, который ранее исполнила американская светская львица Ким Кардашьян в одной из своих фотосессий.

View this post on Instagram A post shared by nadyadorofeeva (@nadyadorofeeva) on Nov 27, 2018 at 1:50pm PST

Только на пояснице Ким тогда стоял стеклянный бокал, в который лилось шампанское из бутылки.

Ким Кардашьян Фото: papermag.com

Напомним, не так давно Надя Дорофеева опубликовала в Instagram яркий снимок, на котором запечатлена в синем платье с глубоким декольте, чем привела в восторг поклонников.

А также порадовала поклонников новым пикантным фото. На нем певица позирует в черном купальнике, прислонившись к стене. "Жена Вовы Дантеса", – лаконично подписала снимок артистка.