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В красном клетчатом костюме: Надя Дорофеева повторила трюк Ким Кардашьян

Звезда поделилась смешными фото со съемок

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 14:27
Надя Дорофеева. Фото: instagram/nadyadorofeeva
Надя Дорофеева. Фото: instagram/nadyadorofeeva

Надя Дорофеева, не так давно опубликовавшая на своей странице в Instagram фото в новых кроссовках, снова порадовала подписчиков.

Звезда разместила снимок в соцсети, на котором запечатлена в клетчатом красном костюме вместе со своим партнером Позитивом. При этом артистка стоит, выгнув спину, а на ее копчике красуется пластиковая бутылка с колой.

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Надя Дорофеева
Фото: instagram/nadyadorofeeva

Также есть видео, на котором Надя проделывает этот трюк, который ранее исполнила американская светская львица Ким Кардашьян в одной из своих фотосессий. 

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Только на пояснице Ким тогда стоял стеклянный бокал, в который лилось шампанское из бутылки.

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Ким Кардашьян
Фото: papermag.com

Напомним, не так давно Надя Дорофеева опубликовала в Instagram яркий снимок, на котором запечатлена в синем платье с глубоким декольте, чем привела в восторг поклонников. 

А также порадовала поклонников новым пикантным фото. На нем певица позирует в черном купальнике, прислонившись к стене. "Жена Вовы Дантеса", – лаконично подписала снимок артистка.

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Источник: "Сегодня"
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