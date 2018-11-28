В красном клетчатом костюме: Надя Дорофеева повторила трюк Ким Кардашьян
Звезда поделилась смешными фото со съемок
Надя Дорофеева, не так давно опубликовавшая на своей странице в Instagram фото в новых кроссовках, снова порадовала подписчиков.
Звезда разместила снимок в соцсети, на котором запечатлена в клетчатом красном костюме вместе со своим партнером Позитивом. При этом артистка стоит, выгнув спину, а на ее копчике красуется пластиковая бутылка с колой.
Также есть видео, на котором Надя проделывает этот трюк, который ранее исполнила американская светская львица Ким Кардашьян в одной из своих фотосессий.
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Только на пояснице Ким тогда стоял стеклянный бокал, в который лилось шампанское из бутылки.
Напомним, не так давно Надя Дорофеева опубликовала в Instagram яркий снимок, на котором запечатлена в синем платье с глубоким декольте, чем привела в восторг поклонников.
А также порадовала поклонников новым пикантным фото. На нем певица позирует в черном купальнике, прислонившись к стене. "Жена Вовы Дантеса", – лаконично подписала снимок артистка.